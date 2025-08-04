Neuhaus nach Mallorca-Eklat zurück im Profi-Training

Nach seiner Strafversetzung ist Florian Neuhaus wieder Teil der Borussia-Profis. Erstmals entschuldigt er sich öffentlich für sein Fehlverhalten – "insbesondere bei Roland Virkus".

Mönchengladbach. Vier Wochen nach seiner Degradierung wegen eines Mallorca-Videos trainiert Florian Neuhaus wieder mit der Profimannschaft von Borussia Mönchengladbach. "Ich möchte die Rückkehr zu meiner Mannschaft zum Anlass nehmen, mich noch einmal bei der Vereinsführung und bei Borussias Fans für mein Verhalten zu entschuldigen, insbesondere bei Roland Virkus", sagte Neuhaus laut Vereinsmitteilung.

"Wir haben seit vielen Jahren ein persönliches und professionelles Verhältnis, das von Wertschätzung, Respekt und Vertrauen geprägt ist. Ich werde alles dafür tun, dieses gegenseitige Vertrauen wieder aufzubauen. Borussia Mönchengladbach ist und bleibt mein Herzensverein." Er freue sich, wieder mit dem Team zu trainieren, und bedankte sich bei der U23 für die Unterstützung.

Virkus: "Geschichte ist abgehakt"

Vor einem Monat war ein Video mit Neuhaus aufgetaucht, das auf der Baleareninsel Mallorca entstanden sein soll. Darin war eine despektierliche Aussage über Borussias Sportgeschäftsführer Virkus zu hören, ehe Neuhaus ins Bild kam und sein eigenes Gehalt von demnach "vier Millionen" Euro verriet. Gladbach hatte den 28-Jährigen dafür mit einer sechsstelligen Geldstrafe belegt und ihn für vier Wochen in die U23 versetzt.

Die Entscheidung über die Rückkehr zur Lizenzmannschaft habe die Geschäftsführung mit der sportlichen Leitung nach Gesprächen mit Neuhaus getroffen, hieß es. "Flo hat sich vor vier Wochen in einem internen Gespräch schon entschuldigt – dass er dies nun auch öffentlich macht, erkennen wir an", sagte Virkus. "Für uns ist die Geschichte damit abgehakt und wir erwarten von Flo, dass er sich jetzt mit all seinen Qualitäten im Training anbietet und seinen Teil dazu beiträgt, dass wir unsere Ziele erreichen." (dpa)