Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Neuling Dresdner Eislöwen startet mit Euphorie in die DEL

Gekommen, um zu bleiben: DEL-Neuling Dresden startet mit großen Ambitionen
Gekommen, um zu bleiben: DEL-Neuling Dresden startet mit großen Ambitionen Bild: Felix Kästle/dpa
Der frühere Münchner Meisterspieler Trevor Parkes ist einer von mehreren prominenten Zugängen
Der frühere Münchner Meisterspieler Trevor Parkes ist einer von mehreren prominenten Zugängen Bild: Sven Hoppe/dpa
DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke will das Potenzial Dresdens optimal nutzen.
DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke will das Potenzial Dresdens optimal nutzen. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Gekommen, um zu bleiben: DEL-Neuling Dresden startet mit großen Ambitionen
Gekommen, um zu bleiben: DEL-Neuling Dresden startet mit großen Ambitionen Bild: Felix Kästle/dpa
Der frühere Münchner Meisterspieler Trevor Parkes ist einer von mehreren prominenten Zugängen
Der frühere Münchner Meisterspieler Trevor Parkes ist einer von mehreren prominenten Zugängen Bild: Sven Hoppe/dpa
DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke will das Potenzial Dresdens optimal nutzen.
DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke will das Potenzial Dresdens optimal nutzen. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Wintersport
Neuling Dresdner Eislöwen startet mit Euphorie in die DEL
Carsten Lappe, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Riesen-Euphorie in Dresden: Warum die Eislöwen beim DEL-Start für Furore sorgen könnten – und was das neue Ost-Derby auch als Freiluftspiel so besonders macht.

Dresden.

Die Düsseldorfer EG hat die Deutsche Eishockey Liga als eines ihrer größten Zugpferde vorerst verloren, das Potenzial von Aufsteiger Dresdner Eislöwen soll daher sofort genutzt werden. Für den DEL-Neuling ist gleich das Saison-Eröffnungsspiel am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) beim Meister Eisbären Berlin vorgesehen. Dieselbe Paarung wird auch beim außerplanmäßigen Wintergame am 10. Januar im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion als neues Ost-Derby vermarktet. 

"Das ist ein Teil Deutschlands, der in der DEL-Neuzeit - also nach 1997 - zu kurz gekommen ist. Es ist sehr, sehr schön, dass dieser schwarze Fleck auf der Landkarte nun bedeckt ist", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke vor dem Saisonstart in der kommenden Woche. Wenn man von den Ost-Berliner Eisbären absieht, die aus dem SC Dynamo hervorgingen, war der letzte Club aus den alten Bundesländern, der in der DEL spielte, die heutigen Lausitzer Füchse aus Weißwasser bis 1996. 

Erstmals seit fast 30 Jahren wieder ein echter Ost-Verein in der DEL

"Da herrscht eine Riesen-Euphorie. Einzugsgebiet und Aufmerksamkeit sind extrem", sagte Tripcke und wies auf den Run auf das Freiluftspiel im Januar hin: "Faktisch ist das Wintergame innerhalb einer Woche ausverkauft gewesen."

Die Begeisterung über den erstmaligen Einzug des Clubs in die DEL soll unbedingt genutzt werden, denn der wirtschaftliche Expansionskurs der Liga stößt an seine Grenzen. Durch den Abstieg des achtmaligen Meisters DEG mit seinen vielen Fans droht die Liga Aufmerksamkeit und Zuschauer zu verlieren. 

"Die DEG ist eine große Marke Eishockey-Deutschlands, die nun in der DEL fehlt. Ich hoffe, dass sie schnell wieder aufsteigen werden", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer der Deutschen Presse-Agentur. Selbst der Erzrivale Kölner Haie ist betrübt. "Die DEG fehlt der DEL natürlich, besonders uns Kölnern. Die Derbys gegen Düsseldorf sind immer etwas Besonderes und das Salz in der Suppe einer jeden Saison. Wir hoffen, dass ein so traditionsreicher und zuschauerstarker Standort wie Düsseldorf schnell wieder zurückkehren kann", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. 

Liga droht Verlust von Aufmerksamkeit und Zuschauern

Die WM-Spielstätte von 2027 in Düsseldorf hat eine Kapazität von mehr als 13.000 Zuschauern mit guter Auslastung. Zudem zog die DEG stets bei Auswärtsspielen. Die Halle in Dresden hat ein Fassungsvermögen von nur 4.412 Zuschauern. Den Rekord der vergangenen Saison mit 3,3 Millionen Zuschauern wird die nach den Fußball-Profiligen größte deutsche Sportliga kaum ausbauen können. Wohl auch deshalb wird im zweiten Jahr hintereinander ein Wintergame vor großer Kulisse in einem Fußball-Stadion organisiert. 

Dennoch gibt es auch große Vorfreude auf den ersten DEL-Aufsteiger seit drei Jahren, denn Dresden startet mit großen Ambitionen. "Für uns geht der Blick nach vorn. Wir wollen uns kurz- und mittelfristig in der DEL etablieren. Dementsprechend ist das Ziel, Playoffs zu spielen", sagte Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf forsch. 

Der ehemalige Meistercoach Niklas Sundblad führte die Eislöwen erstmals in die DEL.
Der ehemalige Meistercoach Niklas Sundblad führte die Eislöwen erstmals in die DEL. Bild: Felix Kästle/dpa
Der ehemalige Meistercoach Niklas Sundblad führte die Eislöwen erstmals in die DEL.
Der ehemalige Meistercoach Niklas Sundblad führte die Eislöwen erstmals in die DEL. Bild: Felix Kästle/dpa

Die Sachsen haben in Niklas Sundblad einen erfahrenen, ehemaligen DEL-Meistercoach (mit Ingolstadt 2014) und den Kader mit prominenten, teils langjährigen DEL-Größen verstärkt. So wechselten etwa Torhüter Julius Hudacek vom Vize-Meister Kölner Haie sowie die früheren Meisterspieler Austin Ortega aus Mannheim und Trevor Parkes aus München nach Dresden.

Dresden hat aufgerüstet und will sofort in die Playoffs

"Dresden kommt mit Euphorie und hat sicherlich eine schlagkräftige Mannschaft, gerade mit den wieder zu erwartenden Einbürgerungen von erfahrenen Spielern", stichelte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell. Tatsächlich wurden in den vergangenen Tagen Parkes und sein Teamkollege Drew LeBlanc nach vielen Jahren in Deutschland mit einem deutschen Pass ausgestattet. Das schafft Platz für weitere Verpflichtungen von Importspielern. 

Auf dem Papier ist der Aufsteiger mit einem Etat von geschätzten soliden 8,5 Millionen Euro durchaus in der Lage, zu überraschen. "Dresden ist gekommen, um zu bleiben. Die Euphorie aus der letzten Saison wird ihnen helfen, sich in der DEL zu etablieren. Der Standort ist ambitioniert und ernst zu nehmen – mit einer klaren Vision und viel Rückhalt aus der Region. Man sollte sie keinesfalls unterschätzen", sagte Frankfurts Sportdirektor Jan Barta. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10.08.2025
2 min.
Dresdner Eislöwen verpflichten Austin Ortega
Der Ex-Münchner Austin Ortega verstärkt DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen
Die Dresdner Eislöwen rüsten weiter auf. Mit dem ehemaligen Münchner Top-Torjäger Austin Ortega lotst der DEL-Aufsteiger den nächsten Hochkaräter an die Elbe.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
04.09.2025
2 min.
DEL "am Limit": Erneut Rekorde bei Umsatz und Zuschauern
DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sieht nicht mehr viel Spielraum für Wachstum
Volle Hallen, Millionenumsätze, aber auch Grenzen: Warum die DEL trotz Rekordzahlen vor neuen Herausforderungen steht – und was der Aufstieg von Dresden daran ändert.
Mehr Artikel