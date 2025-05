Neun Punkte Rückstand aufgeholt: PSV schnappt Ajax Titel weg

Fünf Spieltage vor Schluss liegt Ajax Amsterdam noch neun Punkte vor Eindhoven, dann bricht der Rekordmeister dramatisch ein. Nutznießer ist Ex-Bundesligacoach Peter Bosz mit seiner Mannschaft.

Rotterdam. Die PSV Eindhoven hat eine famose Aufholjagd in der niederländischen Ehrendivision mit dem Gewinn der 26. Meisterschaft gekrönt. Die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Coach Peter Bosz siegte am 34. und letzten Spieltag bei Sparta Rotterdam 3:1 (1:0) und hielt damit Rekordmeister Ajax Amsterdam auf Distanz. Für die Fußballer von Ajax war das 2:0 (1:0) zum Abschluss gegen Twente Enschede wertlos.

Ajax verlor Platz 1 in der Nachspielzeit des vorletzten Spieltags

Noch vor wenigen Wochen sah Ajax wie der sichere Meister aus, doch in nur vier Runden verspielte der Traditionsclub einen Vorsprung von neun Punkten. Tiefpunkt war am vorletzten Spieltag das 2:2 beim FC Groningen, als Ajax erst in der neunten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte und Eindhoven dadurch vorbeiziehen ließ.

In Rotterdam machten die drei Ex-Bundesliga-Profis Ivan Perisic (27.), Luuk de Jong (58.) und Malik Tillman (84.) den Sieg und damit auch den Titel für die PSV perfekt. Für Eindhoven ist es die Rückkehr auf den niederländischen Fußball-Thron nach einem Jahr Pause. Ajax, das durch Tore von Ex-Liverpool-Star Jordan Henderson (28.) und Wout Weghorst (90.) gewann, muss indes weiter auf den ersten Titel seit 2022 warten. (dpa)