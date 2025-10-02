Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Newcastle-Coach über exzellenten Woltemade: Kommt noch mehr

Nick Woltemade bejubelt sein erstes Tor in der Champions League.
Nick Woltemade bejubelt sein erstes Tor in der Champions League. Bild: Bruno Fahy/Belga/dpa
Nick Woltemade (M) lieferte eine überzeugende Leistung ab.
Nick Woltemade (M) lieferte eine überzeugende Leistung ab. Bild: Peter Lous/PA Wire/dpa
Nick Woltemade (r) brachte sein Team in Führung.
Nick Woltemade (r) brachte sein Team in Führung. Bild: Peter Lous/PA Wire/dpa
Fußball
Newcastle-Coach über exzellenten Woltemade: Kommt noch mehr
Nach zwei Toren in der Premier League ist Nick Woltemade auch in der Königsklasse erfolgreich. Das gefällt seinem Trainer. Er sieht aber noch viel mehr Potenzial beim Nationalspieler.

Brüssel.

Nach seinem ersten Treffer in der Champions League hat Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade ein Extralob seines Trainers bekommen. "Er war exzellent heute", sagte Newcastle Uniteds Coach Eddie Howe nach dem höchsten Sieg in der Königsklasse für den englischen Premier-League-Club. 

Bei seinem Startelf-Debüt in der Champions League hatte der 23-Jährige am Mittwochabend in der 17. Minute das 4:0 (2:0) der Magpies beim belgischen Club Union St. Gilloise eingeleitet - mit der Hacke. Zudem überzeugte der Ex-Stuttgarter, der in der Liga in drei Auftritten schon zweimal getroffen hat, auch spielerisch. "Erster Sieg, erstes Tor. Hungrig nach mehr", schrieb Woltemade nach dem Erfolg auf Instagram.

Woltemade-Coach: Da kommt noch mehr 

"Er hat wirklich gut gespielt. Sein Kombinationsspiel ist ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit und war heute hervorragend", sagte Howe, dessen Team nach der Auftaktniederlage beim FC Barcelona (1:2) nun drei Punkte auf dem Konto hat. 

Und Howe erwartet noch mehr von Woltemade, es gebe noch Luft nach oben. "Er hat großes Potenzial. Seine herausragenden Qualitäten sind seine technischen Fähigkeiten und sein Gespür für Tore, was großartig ist. Und natürlich seine Größe und seine Präsenz. Aber es gibt bestimmte Dinge, die wir noch mehr von ihm sehen wollen", sagte der 47-Jährige. Das Wichtigste sei, dass er arbeiten und sich verbessern wolle. "Da kommt noch mehr", ist Howe überzeugt.

Woltemade torhungrig: "Ich liebe das" 

Bei der Niederlage gegen Barcelona vor zwei Wochen hatte Woltemade zunächst auf der Bank gesessen und wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt. Diesmal war er von Beginn an dabei und hochkonzentriert.

Dass Woltemade auch die beiden Elfmeter schießen wollte, die aber jeweils Anthony Gordon (43./64.) verwandelte, sieht Howe absolut positiv. "Ich liebe das", betonte Howe. "Die besten Stürmer, die ich kenne und mit denen ich gearbeitet habe, wollen Tore schießen. Selbst wenn es eine klare Anweisung gibt, ist ihnen das egal. Sie wollen Tore schießen und Verantwortung übernehmen, denn dafür leben sie. Damit habe ich überhaupt kein Problem." (dpa)

