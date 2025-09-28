Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Newcastle feiert "Big Nick" - aber verliert

Nick Woltemade steigt zum Kopfball hoch und trifft.
Nick Woltemade steigt zum Kopfball hoch und trifft. Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Genoss die Ovationen der Fans: Nick Woltemade
Genoss die Ovationen der Fans: Nick Woltemade Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Lieferten sich phasenweise ein Privat-Duell: Nick Woltemade (vorne) und Garbriel
Lieferten sich phasenweise ein Privat-Duell: Nick Woltemade (vorne) und Garbriel Bild: Jon Super/AP/dpa
Als Nick Woltemade ausgewechselt wird, sieht er wie der Matchwinner für Newcastle United aus. Doch ohne den Deutschen dreht der FC Arsenal noch das Spiel.

Newcastle.

Auch ein erneutes Kopfballtor von Nick Woltemade hat Newcastle United gegen den FC Arsenal nicht zu einem Punkt gereicht. Der Nationalspieler erzielte beim 1:2 (1:0) im hart umkämpften Topspiel der Premier League in der 34. Minute das 1:0. In der Schlussphase drehten jedoch der eingewechselte Mikel Merino (84.) und Gabriel (90.+6) die Partie zugunsten der Gunners.

Woltemade war in der 67. Minute ausgewechselt worden und sah die beiden Gegentreffer von der Bank aus. Bei seinem Torjubel verbeugte sich der 1,98 Meter große Angreifer leicht vor den Fans, die ihn lautstark bejubelten. Bei der Auswechslung von Woltemade, der kurz vor Transferschluss für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet worden war, gab es ebenfalls viel Applaus von den Rängen.

Newcastle feiert "Big Nick"

"Big Nick trifft erneut im St. James' Park", schrieb der Newcastle United auf der Plattform X. Der Kommentator des Live-Spiels bei Sky Sports sagte: "Es ist ein großes, großes Tor für einen großen, großen Mann."

Bei seiner Heimpremiere im St. James' Park vor zwei Wochen hatte der 23-Jährige ebenfalls per Kopf getroffen, was den Magpies zu drei Punkten verholfen hatte. 

Privat-Duell mit Gabriel

Die Arsenal-Spieler reklamierten nach dem Tor beim Schiedsrichter ein Foulspiel des Deutschen, der sich vor dem Kopfball mit seinen Händen leicht gegen Gabriel Platz verschafft hatte. 

Kurze Zeit später beschwerte sich Woltemade wort- und gestenreich bei Gabriel, dass dieser ihn bei einem Zweikampf unfair im Halsbereich angegangen sei. Als der Arsenal-Profi schließlich die Hand zur Versöhnung reichte, schlug Woltemade nicht ein. 

Arsenal hatte nach einer Viertelstunde Pech, als ein Elfmeterpfiff nach Videobeweis zurückgenommen wurde. Newcastle-Torwart Nick Pope hatte den Ball vor dem Foul an den durchgestarteten Viktor Gyökeres offenbar noch hauchzart mit der Fußspitze gespielt. 

Pope zeigte später auch einige spektakuläre Paraden, musste am Ende aber zweimal hinter sich greifen. In der Newcastle-Abwehr machte der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw lange Zeit eine gute Partie. (dpa)

