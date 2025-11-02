Newcastle-Pleite beim Vorletzten - Haaland bereit für BVB

Nationalspieler Nick Woltemade kann bei West Ham an seine guten Leistungen für Newcastle United nicht anknüpfen. Der Stürmer wird früh ausgewechselt. Ein anderer Angreifer trifft nach Belieben.

London. Newcastle United kommt in der englischen Premier League nicht richtig in Schwung. Mit einem unauffälligen Nick Woltemade verlor der Champions-League-Teilnehmer beim vorherigen Tabellenvorletzten West Ham United mit 1:3 (1:2). Der deutsche Nationalstürmer wurde bereits zur Pause ausgewechselt. Newcastle fiel vor dem Champions-League-Duell mit Athletic Bilbao am Mittwoch auf Platz 13 zurück. West Ham jubelte ohne den verletzten Niclas Füllkrug über den zweiten Saisonsieg.

Dabei begann für Newcastle alles nach Plan: Jacob Murphy sorgte früh mit einem Schluss ins lange Eck für die Führung (4. Minute). Sicherheit brachte das 1:0 jedoch nicht. Die Gäste und vor allem Deutschlands Innenverteidiger Malick Thiaw hatten zunächst Glück, als Schiedsrichter Robert Jones nach intensivem Video-Studium einen von Thiaw verschuldeten Foulelfmeter wieder zurücknahm.

West Ham und Newcastle lieferten sich viele enge Zweikämpfe. Bild: John Walton/PA Wire/dpa West Ham und Newcastle lieferten sich viele enge Zweikämpfe. Bild: John Walton/PA Wire/dpa

In der Offensive fand Newcastle kaum noch statt. Die kriselnden Gastgeber konnten daher noch vor der Pause das Match drehen: Lucas Paqueta traf nach einem Fehler von Torwart Nick Pope zum 1:1 (35.). Sven Botman lenkte per Grätsche den Ball in der Nachspielzeit zum 1:2 ins eigene Tor (45.+5).

Newcastle nach der Pause weiter harmlos

Im Olympiastadion von London lief es für Newcastle auch nach der Woltemade-Herausnahme in der Offensive nicht besser. West Ham hatte mehrfach die Chance auf die Entscheidung, bis der Tscheche Tomás Soucek in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand traf (90.+7). Wieder sah Keeper Pope unglücklich aus.

Erling Haaland trifft beim Sieg gegen Bournemouth doppelt. Bild: Ian Hodgson/AP/dpa Erling Haaland trifft beim Sieg gegen Bournemouth doppelt. Bild: Ian Hodgson/AP/dpa

Superstar Erling Haaland hat mit seinen Saisontoren 12 und 13 Manchester City auf Platz zwei geschossen und scheint bereit für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund. Der Norweger erzielte beim 3:1 (2:1)-Erfolg über das bisherige Überraschungsteam AFC Bournemouth das 1:0 (17.) und das 2:1 (33.). Nico O'Reilly war für das 3:1 verantwortlich (60.).

Die Gäste von Trainer Andoni Iraola konnten durch Tyler Adams nach einem Fehler von City-Keeper Gianluigi Donnarumma zum 1:1 ausgleichen (25.), bleiben als Tabellenvierter in der Spitzengruppe. (dpa)