NHL-Keeper Grubauer gibt WM-Zusage - Ziel: Heimat Rosenheim

Nach einer schwachen NHL-Saison möchte Torhüter Philipp Grubauer auf jeden Fall wieder die WM für Deutschland spielen. Er hat ein konkretes Ziel in der Vorbereitung vor Augen.

Seattle.

NHL-Torhüter Philipp Grubauer hat seine WM-Zusage gegeben. Der 33 Jahre alte Nationalkeeper von Seattle Kraken möchte spätestens zum vorletzten deutschen WM-Testspiel gegen Österreich am 26. April in seiner Heimatstadt Rosenheim zum DEB-Team stoßen.

"Ich werde gleich nach Saisonende aufbrechen und in die Heimat fliegen", sagte Grubauer nach dem 5:0 Seattle bei den Vancouver Canucks den "Eishockey News": "Und dann geht es weiter mit der deutschen Nationalmannschaft."

Grubauer vor sechster WM-Teilnahme

Trotz des Sieges hat Seattle keine Chance mehr, die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga zu erreichen. Das letzte Saisonspiel findet demnach am 15. April gegen Los Angeles statt. Die WM in Dänemark und Schweden startet am 9. Mai.

Die Saison in Seattle verlief nicht glücklich für Grubauer. Bild: Matt Krohn/AP/dpa Die Saison in Seattle verlief nicht glücklich für Grubauer. Bild: Matt Krohn/AP/dpa

Grubauer stand auch im vergangenen Jahr im deutschen WM-Kader. Es wäre die insgesamt sechste WM-Teilnahme für den Stanley-Cup-Sieger von 2018.

Keine gute Saison in der NHL

Die bisherige Saison verlief für den Keeper bislang alles anderes als gut. In 25 Einsätzen für die Kraken kam er nur auf eine Fangquote von 87,5 Prozent und einen Gegentorschnitt von 3,53. Damit liegt er jeweils am unteren Ende der NHL-Torhüter-Statistiken. Zwischendurch wurde der Routinier in die zweitklassige AHL ins Farmteam geschickt. (dpa)