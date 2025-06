NHL-Star als Zuschauer: Tennis-Talent Engel überrascht

Der 17 Jahre alte Justin Engel spielt sein erstes Profi-Match auf Rasen. Er zeigt sich bei seiner Premiere unbeeindruckt und behält am Ende die Nerven. Das sieht auch ein Nordamerika-Star.

Stuttgart.

Tennis-Hoffnungsträger Justin Engel beeindruckt bei seiner Rasen-Premiere mit dem Achtelfinaleinzug in Stuttgart. Dank eines geglückten Comebacks und Nervenstärke am Ende setzte sich der 17-Jährige aus Nürnberg in der ersten Runde mit 4:6, 6:4, 7:6 (7:5) gegen den Australier James Duckworth durch.