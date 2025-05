NHL-Star Seider als Hoffnungsträger - Abwehrsorgen vor WM

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der WM in Dänemark und Schweden auf wichtige Leistungsträger verzichten. Ein NHL-Star soll das Team von Bundestrainer Harold Kreis anführen.

Düsseldorf. Der Kapitän fehlt, auch einer der besten Verteidiger der Deutschen Eishockey Liga fällt aus: Und dennoch soll NHL-Star Moritz Seider die Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark und Schweden mindestens ins Viertelfinale führen. Der 24 Jahre alte Weltklasse-Verteidiger der Detroit Red Wings ist wegen der Abwehrnot noch stärker der Hoffnungsträger als ohnehin schon. "Er ist ein ganz wichtiger Motor", schwärmte Bundestrainer Harold Kreis von seinem Top-Verteidiger.

Mit Kapitän Moritz Müller von Vizemeister Kölner Haie und Kai Wissmann von Meister Eisbären Berlin fehlen jedoch zwei Abwehrsäulen. Beide haben in der Vergangenheit unter anderem beim sensationellen WM-Silber 2023 wichtige Rollen eingenommen, auf und neben dem Eis. Auch Nico Sturm von den Florida Panthers, derzeit in den NHL-Playoffs aktiv, gehört in die Kategorie Führungsspieler und wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dabei sein.

Kreis sieht eine Vielzahl an Führungsspielern

Ein Problem durch die Ausfälle sieht Kreis nicht. Weder in der Defensive noch in der Leaderposition. "Wir haben eine große Auswahl an Spielern, die im Club und der Nationalmannschaft eine tragende Rolle gespielt haben. Keiner scheut sich, Verantwortung zu übernehmen", erklärte der 66-Jährige und nannte unter anderem neben Seider auch Patrick Hager aus München, die Berliner Jonas Müller und Frederik Tiffels sowie Mannheims Marc Michaelis.

In der Abwehr rücken nun Maksymilian Szuber (22 Jahre) von den Tucson Roadrunners aus der nordamerikanischen AHL sowie die beiden Berliner Meisterspieler Eric Mik (25) und vor allem Korbinian Geibel (22) in den Vordergrund. "Mik und Geibel haben eine gute Saison und überragende Playoffs gespielt", erklärte Kreis. "Diese Leistung, diese Performance sollen sie in die Nationalmannschaft mitnehmen."

NHL-Star Seider soll Team führen

Sie sollen zudem von Seider profitieren und können sich an einem der besten Verteidiger der Welt orientieren. Der frühere Profi der Adler Mannheim verpasste in den vergangenen drei Jahren kein einziges NHL-Spiel für die Red Wings und gilt beim elfmaligen Stanley-Cup-Champion als Leader. Kreis bezeichnete den Ausnahmeverteidiger als "Führungsperson". Im vergangenen Sommer unterschrieb Seider einen Siebenjahresvertrag mit einer Gehaltssumme von jährlich 7,5 Millionen Euro.

Viel Zeit zum Einspielen wird die neue deutsche Hintermannschaft nicht haben. Am Sonntag (17.00 Uhr/Magentasport) kommt es in Düsseldorf zur WM-Generalprobe gegen Mitfavorit USA. "Es ist eine wichtige Standortbestimmung", betonte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Einen Tag später reist das deutsche Team ins dänische Herning. Am 10. Mai wird es für die DEB-Auswahl mit dem ersten WM-Spiel gegen Ungarn ernst.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hofft auf NHL-Star Tim Stützle. Bild: Spencer Colby/The Canadian Press/AP/dpa Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hofft auf NHL-Star Tim Stützle. Bild: Spencer Colby/The Canadian Press/AP/dpa

Bis dahin kann es im ohnehin gut besetzten Angriff mit Tim Stützle von den Ottawa Senators noch eine deutliche Verstärkung geben. Eine Entscheidung wird es erst nach einem möglichen Playoff-Aus des kanadischen Teams geben. "Wir respektieren, dass er noch spielt. Sollte er tatsächlich ausscheiden, schauen wir weiter", erklärte Künast. Stützle ist mit 24 Toren und 55 Vorlagen neben Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) der beste deutsche Punktejäger in der NHL. "So oder so, wir werden eine starke Mannschaft nach Dänemark schicken", versprach Kreis.

Die Weltmeisterschaft im dänischen Herning beginnt für Deutschland am 10. Mai mit der Partie gegen Ungarn. Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Weltmeister Tschechien und Gastgeber Dänemark sind die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe B. (dpa)