  • NHL-Star Stützle beendet Siegesserie von Sturm-Team

Ottawas Tim Stützle sorgte mit seinen beiden Treffern für das Ende der Siegesserie der Boston Bruins und Trainer Marco Sturm. Bild: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa
Ottawas Tim Stützle sorgte mit seinen beiden Treffern für das Ende der Siegesserie der Boston Bruins und Trainer Marco Sturm. Bild: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa
Wintersport
NHL-Star Stützle beendet Siegesserie von Sturm-Team
Ausgerechnet ein Landsmann ärgert Trainer-Legionär Marco Sturm und dessen Boston Bruins. Auch zwei weitere deutsche Eishockey-Stars treffen - allerdings in anderen Partien.

Ottawa.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit einem Doppelpack kurz vor Schluss die Siegesserie der Boston Bruins und ihres Trainers Marco Sturm beendet. Der NHL-Stürmer erzielte erst das 4:3 (55. Minute) und sorgte dann mit seinem zehnten Saisontor für den 5:3-Endstand (60.). Zuvor hatte der 23-Jährige schon das 1:0 durch Claude Giroux vorbereitet.

Für den ehemaligen Bundestrainer Sturm war es nach zuvor sieben Erfolgen hintereinander mit Boston die erste Niederlage. Beide Mannschaften stehen in der Atlantic Division derzeit auf Playoff-Rängen.

Derweil unterlag Superstar Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers bei den Columbus Blue Jackets mit 4:5 (0:1, 2:3, 2:1). Für die Kanadier war es im 19. Saisonspiel bereits die elfte Niederlage. Draisaitl traf zum zwischenzeitlichen 2:2 (30.) und war für das 4:5 verantwortlich (52.) - seine Saisontreffer elf und zwölf.

Moritz Seider war mit einem Tor und einer Vorlage beim Heimsieg der Detroit Red Wings beteiligt. Bild: Paul Sancya/AP/dpa
Moritz Seider war mit einem Tor und einer Vorlage beim Heimsieg der Detroit Red Wings beteiligt. Bild: Paul Sancya/AP/dpa

Detroits Verteidiger Moritz Seider wiederum führte die Red Wings mit einem Tor und einer Vorlage zu einem 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) gegen die Anaheim Ducks. Für den Nationalspieler war es Treffer Nummer zwei und der sechste Assist in dieser Spielzeit. Nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander holten die Red Wings den zehnten Erfolg in dieser Saison. (dpa)

Mehr Artikel