NHL-Top-Verteidiger Seider führt DEB-Team als Kapitän an

Bundestrainer Harold Kreis hat seinen Kapitän für die anstehende Eishockey-WM gefunden. Der langjährige DEB-Anführer Moritz Müller hatte verletzt absagen müssen.

Düsseldorf.

NHL-Star-Verteidiger Moritz Seider führt das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden als Kapitän an. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund wenige Stunden vor dem letzten Testspiel am frühen Abend gegen die USA in Düsseldorf an.