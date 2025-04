NHL-Toptorjäger Draisaitl verletzt: Vorzeitig vom Eis

Mit 52 Toren ist Leon Draisaitl der beste NHL-Torschütze dieser Saison, gegen die San José Sharks bereitet er zudem zum 54. Mal einen Treffer vor - dann aber muss der Star vom Eis.

San José.

Leon Draisaitl hat sich im NHL-Spiel der Edmonton Oilers gegen die San José Sharks verletzt. Der beste Torjäger der Liga verließ im zweiten Drittel in einer Überzahlsituation vorzeitig das Eis und verschwand in den Katakomben. Wie sich der deutsche Nationalspieler verletzte, war auf TV-Aufnahmen der Szene nicht zu erkennen.

Die Oilers stuften eine Rückkehr während der Partie als "fraglich" ein, der 29 Jahre alte Kölner kam aber nicht mehr zurück. Ohne ihn gewann Edmonton das Auswärtsspiel 3:2. Draisaitl hatte dazu eine Vorlage beigesteuert und kommt nun auf 54 Assists in dieser Saison. Die Torjägerliste führt er mit 52 Toren an.

Draisaitl hatte zuletzt vier Spiele wegen einer Verletzung am Unterkörper verpasst und war erst am Samstag wieder ins Team zurückgekehrt. Die Oilers haben die Teilnahme an den Playoffs noch nicht sicher.

(dpa)