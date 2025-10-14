Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nicaragua empört über Polizeieinsatz vor WM-Qualifikation

Kurz vor dem Anpfiff im Nationalstadion von Costa Rica informieren Polizisten einen Nationalspieler über eine Unterhaltsklage gegen ihn. (Archivbild)
Kurz vor dem Anpfiff im Nationalstadion von Costa Rica informieren Polizisten einen Nationalspieler über eine Unterhaltsklage gegen ihn. (Archivbild) Bild: Daniela Porcelli/Zuma Press/dpa
Kurz vor dem Anpfiff im Nationalstadion von Costa Rica informieren Polizisten einen Nationalspieler über eine Unterhaltsklage gegen ihn. (Archivbild)
Kurz vor dem Anpfiff im Nationalstadion von Costa Rica informieren Polizisten einen Nationalspieler über eine Unterhaltsklage gegen ihn. (Archivbild) Bild: Daniela Porcelli/Zuma Press/dpa
Fußball
Nicaragua empört über Polizeieinsatz vor WM-Qualifikation
Kurz vor Anpfiff informieren die Beamten einen Nationalspieler über eine Unterhaltsklage. Das sorgt für Unruhe. Der nicaraguanische Fußballverband protestiert gegen das Verhalten der Beamten.

San José.

Nach einem Polizeieinsatz vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Nicaragua und Costa Rica hat der nicaraguanische Fußballverband gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte protestiert. Kurz vor Anpfiff seien Polizisten und Justizbeamte in das Nationalstadion der costa-ricanischen Hauptstadt San José gekommen, um einen nicaraguanischen Nationalspieler über eine Klage auf Unterhaltszahlung zu informieren, teilte der Fußballverband von Nicaragua mit. Die Polizisten hätten den Spieler festnehmen wollen.

Polizeidirektor Marlon Cubillo sagte in lokalen Medien, der offene Betrag sei beglichen worden und die Beamten hätten einen entsprechenden Bericht an den zuständigen Richter weitergeleitet. Der Einsatz sei gesetzeskonform und ohne größere Zwischenfälle durchgeführt worden.

In der Stellungnahme des nicaraguanischen Fußballverbands hieß es hingegen, der Polizeieinsatz habe zu einer Situation voller Spannung und Verunsicherung geführt. Das Verhalten der Beamten wenige Minuten vor Spielbeginn sei inakzeptabel und habe direkte Auswirkungen auf die Konzentration und Leistung der Nationalmannschaft gehabt. Nicaragua musste sich Costa Rica 1:4 geschlagen geben und liegt derzeit mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe. (dpa)

Mehr Artikel