Nicht genug Medaillen für die Spurs - UEFA liefert nach

Plötzlich waren bei der Siegerehrung nicht mehr genug Medaillen für Europa-League-Gewinner Tottenham Hotspur da. Später wurden die Auszeichnungen in der Kabine nachgereicht.

Bilbao. Ärgerlicher Fauxpas bei der Siegerehrung nach dem Europa-League-Finale: Die UEFA hatte nicht genügend Medaillen für Cup-Gewinner Tottenham Hotspur. Es sei zu einer unerwarteten Abweichung bei der Spieleranzahl gekommen, teilte Europas Dachverband mit. Es hätten mehr Teammitglieder, darunter auch verletzte Spieler, an der Zeremonie teilgenommen als ursprünglich erwartet.

So gingen Kapitän Heung-Min Son, Rodrigo Betancur und Cristian Romero zunächst leer aus. Die fehlenden Medaillen seien aber in der Kabine nachgereicht worden, so die UEFA, die sich für den Vorfall entschuldigte. Die Spurs gewannen am Mittwoch durch ein 1:0 gegen Manchester United die Europa League und beendeten damit nach 17 Jahren ihre titellose Zeit. (dpa)