Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf

Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.). Bild: Marcus Brandt/dpa
Nach dem 2:0-Erfolg im Derby: St. Paulis Spieler feiern.
Nach dem 2:0-Erfolg im Derby: St. Paulis Spieler feiern. Bild: Christian Charisius/dpa
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.). Bild: Marcus Brandt/dpa
Nach dem 2:0-Erfolg im Derby: St. Paulis Spieler feiern.
Nach dem 2:0-Erfolg im Derby: St. Paulis Spieler feiern. Bild: Christian Charisius/dpa
1. Bundesliga
"Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hamburger SV erlebt nach dem Aufstieg einen Heimspielauftakt zum Vergessen. Beim 0:2 gegen Stadtrivale St. Pauli ist das Team über weite Strecken chancenlos. Der nächste Gegner hat es in sich.

Hamburg.

Der FC St. Pauli steht nach dem deutlichen Sieg im Hamburger Derby vorübergehend auf Tabellenrang eins der Fußball-Bundesliga, beim HSV hat der verpatzte Heimspielauftakt dagegen viele Schwächen offenbart. Der Aufsteiger unterlag dem Kiez-Club im ausverkauften Volksparkstadion verdient mit 0:2 (0:1). Das sind die Erkenntnisse des 112. Stadtduells: 

Sportliche Situation 

Der HSV blieb offensiv viel zu harmlos, leistete sich einige Fehler und schien über weite Strecken chancenlos. Trainer Merlin Polzin musste "anerkennen, dass es nicht gereicht hat, den Derby-Sieg zu holen", wie der 34-Jährige nach der Partie am Freitagabend sagte. Die Mannschaft sei "sehr enttäuscht" - und muss nach der Nullnummer zum Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach weiter auf den ersten Sieg warten.

Der schon seit vergangener Saison in der Bundesliga spielende Stadtrivale zeigte sich hingegen in vielen Bereichen überlegen, dominierte den jahrelang in der zweiten Liga dümpelnden HSV teils sogar. Das "Hamburger Abendblatt" schrieb von einem "Klassenunterschied".

Trotz der acht Neuzugänge wirkte der Kader von Trainer Alexander Blessin - ähnlich wie beim 3:3 gegen Borussia Dortmund - schon früh in der Saison verblüffend gut eingespielt. "Wenn man jetzt dann das ganze Spiel sieht, haben wir es sehr gut kontrolliert", sagte Blessin. Er sprach von einem nicht unverdienten Sieg. 

Weitere Transfers?

Möglicherweise verpflichtet der HSV vor dem Ende der Transferphase am Montag noch einen Kreativspieler fürs Mittelfeld. Polzin äußerte sich nicht dazu, bekräftigte nur die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der sportlichen Führung um Stefan Kuntz. Aus der Emotion heraus solle allerdings keine Entscheidung getroffen werden. 

Polzin sagte, der Club werde die verbleibenden Tage "noch zielführend nutzen". Der erst kürzlich ausgeliehene 18 Jahre alte Innenverteidiger Luka Vuskovic saß auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

St. Pauli scheint nach der jüngsten Rekordverpflichtung des Magdeburger Angreifers Martijn Kaars gesättigt hinsichtlich weiterer Neuzugänge. Der Niederländer erzielte in der vergangenen Zweitliga-Saison 19 Treffer in 33 Partien. Ohne eine einzige Trainingseinheit wechselte ihn Coach Blessin in der zweiten Halbzeit ein. 

Weiteres Programm

Der HSV muss sich schleunigst etwas einfallen lassen. Nach der Länderspielpause reist der Club am 13. September zum FC Bayern München und bekommt es mit dem Star-Ensemble des Rekordmeisters um Harry Kane zu tun. St. Pauli empfängt einen Tag später den FC Augsburg. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
29.08.2025
4 min.
Hamburgs Nummer eins: St. Pauli besiegt HSV mit 2:0
St. Paulis Spieler jubeln nach dem Treffer zum 0:1.
Zum ersten Mal seit sieben Jahren erleben die HSV-Fans im Volksparkstadion wieder Bundesliga-Fußball. Doch das Derby gegen Rivale St. Pauli läuft gar nicht nach dem Geschmack des Aufsteigers.
Claas Hennig und Felix Schröder, dpa
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
28.08.2025
5 min.
Duell um Stadtherrschaft: HSV und St. Pauli im Derby-Fieber
Voll dabei: St. Paulis Oladapo Afolayan (M) kämpft mit Hamburgs Jean-Luc Dompe (l) und Hamburgs Jonas Meffert um den Ball. (Archiv)
Das Hamburger Derby elektrisiert die Stadt. Nach mehr als 14 Jahren gibt es das Duell wieder in der Bundesliga. Beide Trainer präsentieren sich dennoch eher zurückhaltend.
Felix Schröder und Claas Hennig, dpa
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
Mehr Artikel