Nicht nur WM-Spiel: Hempel kämpft um Darts-Klassenerhalt

Auf der größten Bühne der Welt anzutreten - und dabei um ein Ticket für die PDC-Tour 2024 zu spielen: Auf Florian Hempel lastet an diesem Sonntag gleich doppelt Druck.

London. Für Florian Hempel geht es bei der Darts-WM auch um den Verbleib auf der Tour des Weltverbandes PDC. Der 33 Jahre alte Kölner spielt am Abend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Iren Dylan Slevin und gilt dabei als Favorit. Um noch eine Chance auf die Verteidigung der eigenen Tour Card zu haben, muss Hempel gewinnen.

"Die Tour-Card brauche ich, um nächstes Jahr dabei zu sein. Die ist aber nicht primär in meinem Kopf. Man kann sich eine Menge Druck auferlegen, wenn man nur daran denkt. Ich glaube, ich bin ganz gut damit gefahren, die Situation anzunehmen", sagte Hempel der dpa.

Selbst ein Sieg über Slevin könnte zu wenig sein, um unter die ersten 64 im Ranking zu rutschen. Dann bräuchte es in Runde zwei einen zusätzlichen Sieg gegen den belgischen Weltklassemann Dimitri van den Bergh. Schafft Hempel den Sprung in die Top 64 nicht, muss er sich im Januar in der sogenannten Q-School beweisen und die Tour Card zurückholen.

Zunächst zählt aber nur der Alexandra Palace im Norden Londons. "Ich verbinde alles mit dieser Wettkampfstätte. Die WM ist das Highlight im Darts-Kalender. Alleine das Wort WM, der Ally Pally – das Gesamtpaket ist etwas Einzigartiges. Die Zuschauerzahlen explodieren jedes Jahr", sagte Hempel. Seinen WM-Auftakt hatte er 2022 und 2023 jeweils erfolgreich bestritten. (dpa)