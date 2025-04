"Nichts vorangetrieben": Müller lässt Zukunft offen

Seit Anfang April ist klar, dass Thomas Müller keinen neuen Vertrag beim FC Bayern erhält. Nach dem Aus in der Champions League äußert er sich zu seiner Zukunft.

Mailand.

Thomas Müller hat noch keine konkreten Pläne für seine Karriere nach dem Vertragsende beim FC Bayern München. "Die Planung kenne ich noch nicht. Während der heißen Wochen habe ich nichts vorangetrieben. In zwei Tagen kommt Heidenheim. Das ist ein harter Break, aber es ist so", sagte der 35-Jährige bei DAZN. Durch ein 2:2 bei Inter Mailand waren die Bayern in der Champions League bereits im Viertelfinale ausgeschieden.