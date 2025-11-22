Nick Woltemade jubelt mit Newcastle: 2:1 gegen Man City

Zuletzt lief es nicht rund für Newcastle United. Jetzt darf das Team um den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade ausgerechnet gegen das formstarke Manchester City wieder jubeln.

Newcastle. Newcastle United hat in der Premier League einen überraschenden Achtungserfolg verbucht. Nach zwei Niederlagen meldete sich das Team um den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade mit einem 2:1 (0:0) gegen das seit Wochen formstarke Manchester City zurück. Matchwinner war Harvey Barnes, dem ein Doppelpack für die Gastgeber gelang.

Doppelpack von Harvey Barnes

Im St. James' Park lieferten sich beide Mannschaften eine unterhaltsame, offensiv geführte Partie mit guten Gelegenheiten auf beiden Seiten. Unter anderem der starke Woltemade vergab gute Chancen. Auf Seiten von Man City verpassten Erling Haaland und Phil Foden die Führung, so dass die erste Halbzeit torlos blieb.

Kurz nach der Pause wurde es dann allerdings ereignisreich. Barnes brachte Newcastle in der 63. Minute nach einem sehenswerten Doppelpass mit Bruno Guimarães in Führung. Kurz darauf gelang Rúben Dias (68.) der Ausgleich für die Gäste.

Newcastle ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Nur zwei Minuten später traf Barnes (70.) zur erneuten Führung für die Magpies, nachdem Guimarães per Kopf die Latte getroffen hatte. Nach langer VAR-Prüfung wegen einer möglichen Abseitsstellung durften Woltemade und Co. schließlich jubeln.

Chelsea zieht an Man City vorbei

Man City verpasste es damit, vorerst bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Arsenal heranzurücken, und ist nur noch Dritter, weil der FC Chelsea mit einem 2:0 (1:0)-Sieg beim FC Burnley vorbeigezogen ist. Newcastle, in dieser Saison noch auf der Suche nach Konstanz, bleibt auf Rang 14. (dpa)