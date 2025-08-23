Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Niederlage im Supercup: Wieder kein Titel für Ronaldo

Cristiano Ronaldo erzielte seinen 100. Treffer für Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo erzielte seinen 100. Treffer für Al-Nassr. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Fußball
Niederlage im Supercup: Wieder kein Titel für Ronaldo
Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo verliert mit Al-Nassr das Supercup-Finale Saudi-Arabiens gegen Al-Ahli. Im fernen China hat der 40-Jährige aber einen kleinen Grund zur Freude.

Hongkong.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo muss weiterhin auf einen großen Titel in Saudi-Arabien warten. Der Portugiese verlor mit seinem Club Al-Nassr den saudischen Supercup gegen Al-Ahli mit 3:5 im Elfmeterschießen. Nach Ablauf der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Die Partie wurde in der chinesischen Stadt Hongkong ausgetragen.

Der 40-jährige Ronaldo hatte Al-Nassr per Elfmeter (41. Minute) in Führung gebracht. Der Kroate Marcelo Brozovic (82.) erhöhte zum zwischenzeitlichen 2:1. Der Ivorer Franck Kessié (45.+6) und der Brasilianer Roger Ibañez (89.) glichen für Al-Ahli aus. Im Elfmeterschießen traf der Portugiese erneut, doch sein Teamkollege Abdullah Al-Khaibari vergab den entscheidenden Strafstoß.

Der verwandelte Elfmeter in der regulären Spielzeit war der 100. Treffer Ronaldos für Al-Nassr. Auch für Real Madrid (450), Manchester United (145) und Juventus Turin (101) erzielte der fünfmalige Weltfußballer mindestens 100 Tore. (dpa)

