Niederlage in Überzahl: Bochum-Tiefschlag gegen Augsburg

Bochum braucht dringend Punkte im Abstiegskampf und spielt leidenschaftlich. Alles sieht nach einem Remis oder sogar einem Sieg aus. Dann schockt ein Augsburger Joker den VfL.

Bochum.

Der VfL Bochum hat gegen den FC Augsburg in Überzahl verloren und den nächsten herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking unterlag dem FCA unglücklich mit 1:2 (0:1). Für den VfL war es die vierte Niederlage in Serie. In der Tabelle bleiben die Bochumer Vorletzte.