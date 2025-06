Niederlande trotz van Bommels Platzverweis im EM-Halbfinale

Wie der Vater, so der Sohn? Zumindest erlebt Ruben van Bommel bei der U21-EM, was seinem Vater in dessen Karriere viel öfter passiert ist.

Zilina. Das U21-Team der Niederlande hat bei der Europameisterschaft trotz eines frühen Platzverweises von Ruben van Bommel das Halbfinale erreicht. Der Oranje-Nachwuchs gewann im slowakischen Zilina gegen Portugal mit 1:0 (0:0), obwohl er mehr als 70 Minuten in Unterzahl spielen musste. Im Halbfinale trifft Holland nun auf Titelverteidiger England, der gegen Spanien 3:1 (2:1) gewann.

Van Bommel war innerhalb von zwei Minuten wegen Foulspielen vom Schiedsrichter zweimal verwarnt worden und musste in der 21. Minute den Platz mit Gelb-Rot verlassen. Damit weckte er Erinnerungen an seinen Vater Mark van Bommel, der zu seiner aktiven Zeit unter anderem bei Bayern München auch keine Fouls scheute und dafür einige Male vom Platz flog.

Sohn Ruben, der im Gegensatz zu seinem Vater ein Offensivspieler ist, konnte aber am Ende aufatmen: Dank des späten Siegtreffers von Teamkollege Ernest Poku in der 84. Minute setzten sich die Niederlande dennoch durch. Portugals Geovany Quenda (31.) verschoss beim Stand von 0:0 in Überzahl einen Elfmeter. (dpa)