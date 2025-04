Noch ein Ausfall: Turn-EM auch ohne Emma Malewski

Bundestrainer Gerben Wiersma gehen die erfahrenen Turnerinnen für die Heim-EM aus. Er muss bereits die dritte Absage verkraften.

Chemnitz. Der deutsche Turner-Bund (DTB) muss die nächste Absage für die Heim-Europameisterschaft verkraften. Ex-Europameisterin Emma Malewski aus Chemnitz verzichtet wegen bevorstehender Abiturprüfungen und nicht ausreichender Fitness auf das Championat vom 26. bis 31. Mai in Leipzig. Das teilte der Verband unmittelbar vor der ersten EM-Qualifikation im Rahmen des Bundesliga-Auftakts an diesem Samstag in Mannheim mit.

Malewski, die 2022 bei der EM in München Gold am Schwebebalken gewonnen hatte, musste sich im vergangenen Jahr einer Schulteroperation unterziehen. Ihr geplantes Comeback beim DTB-Pokal in Stuttgart Ende März hatte die 20-Jährige wegen einer Wadenverletzung verschieben müssen.

"Mein Körper benötigt einfach noch etwas Zeit, um zu hundert Prozent fit zu sein - auch für den Mehrkampf. Daher wird mein Schwerpunkt in diesem Jahr auf den Finals und die World University Games im Juli liegen", erklärte Malewski.

Seitz und Schäfer-Betz fehlen ebenfalls

Bundestrainer Gerben Wiersma gehen damit die erfahrenen Turnerinnen aus. Vor Malewski hatten bereits die frühere Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) sowie Ex-Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) ihren Startverzicht bei der EM erklärt.

Die 31 Jahre alte deutsche Rekordmeisterin Seitz laboriert an einer hartnäckigen Schulterverletzung, die 28 Jahre alte Schäfer-Betz muss sich einer Hüftoperation unterziehen. Beide hatten zusammen mit Malewski sowie Kim Bui und Sarah Voss 2022 EM-Bronze mit der Mannschaft gewonnen. (dpa)