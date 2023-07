Noch früherer Titelgewinn für Verstappen möglich

Im Eiltempo rast Max Verstappen auf den dritten Formel-1-Titel nacheinander zu. Siegt der Weltmeister so weiter, könnte es sogar noch schneller klappen als im Vorjahr.

Spielberg. Weltmeister Max Verstappen steuert in der Formel 1 auf einen noch früheren Titelgewinn als im vergangenen Jahr zu. 2022 hatte der Niederländer im fünftletzten WM-Lauf in Japan die Meisterschaft für sich entschieden, nun läuft es bereits auf eine Entscheidung sogar schon sechs Rennen vor Schluss hinaus.

Holt Verstappen im Schnitt weiterhin so viele Punkte wie bisher und die Konkurrenz so wenig, kann er schon am 8. Oktober im Norden von Katars Hauptstadt Doha Champion werden. Anschließend folgen noch die Großen Preise in Austin/USA, Mexiko, Brasilien, Las Vegas/USA und Abu Dhabi.

Verstappen hat nach sieben Siegen in neun Saisonläufen schon 81 Punkte Vorsprung vor Teamkollege Sergio Perez. "Es war ein unglaubliches Wochenende, das war so nicht zu erwarten", sagte der Dominator nach dem Triumph am Sonntag in Österreich. In Spielberg dominierte Verstappen nach Belieben und schaffte mit enormem Abstand schon den fünften Erfolg nacheinander. "Manche Wochenenden laufen besser für mich, andere nicht. Hier lief alles gut, deswegen ist der Vorsprung etwas größer", sagte Verstappen.

Die Verfolger um Ferrari wollen den Kampf aber noch nicht komplett aufgeben. "Ich bin immer motiviert, besonders nach Wochenenden wie diesem", sagte Vizeweltmeister Charles Leclerc. Der Monegasse wurde in Österreich Zweiter, liegt in der Gesamtwertung aber mit großem Rückstand nur auf Rang sechs. "Es wird natürlich schwer, den Titel zu gewinnen. Aber es gibt immer noch viel zu gewinnen", sagte der 25-Jährige und nahm einzelne Rennsiege in den Blick. Insgesamt stehen noch 13 Saisonläufe auf dem Programm. (dpa)