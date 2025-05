Noch ohne Stützle: NHL-Star Seider führt Deutschland an

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim WM-Auftakt einen neuen Leader. Jünger war zuletzt vor 54 Jahren ein deutscher WM-Kapitän.

Herning.

Doppelte Weltklasse in der Eishockey-Nationalmannschaft: Mit Tim Stützle und Kapitän Moritz Seider hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis so viel Qualität wie selten zuvor. Doch während Stützle nach seiner Zusage am Freitagabend erst am Wochenende im dänischen Herning erwartet wird, führt Seider erstmals bei einer WM die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes heute (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) gegen Ungarn als Kapitän auf das Eis. "Es ist schon etwas anderes", sagte Seider.