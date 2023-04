Nordische Kombination: Hermann Weinbuch wird Cheftrainer im Nachwuchs

München.

Der langjährige Bundestrainer der nordischen Kombinierer, Hermann Weinbuch, verantwortet künftig den deutschen Nachwuchs der deutschen Winterzweikämpfer. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag per Pressemitteilung bekannt. Der Coach, der 1985 in Seefeld selbst Weltmeister wurde, hatte in 27 Jahren (1996 bis 2023) als Bundestrainer 57 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften mit seinen Athleten gewonnen. An seine Stelle rückt künftig Eric Frenzel, der im März seine Karriere beendet hatte. Weinbuch wird den 34 Jahren alten Erzgebirger in dessen neuer Funktion unterstützen und ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Der Deutsche Skiverband und ich sind übereingekommen, dass ich mein sportfachliches Wissen und meine Erfahrungen weiterhin in die Entwicklung der Disziplin einbringe", sagt der 63-jährige Weinbuch.