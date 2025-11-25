Nordische Kombination: Nur zwei Startplätze bei Olympia – gibt es ein Hauen und Stechen, Eric Frenzel?

Wintersport
Beim Saisonstart in Ruka ist Deutschland mit acht Athleten vertreten, darunter Terence Weber und Tristan Sommerfeldt. Die Qualifikation für die Winterspiele wird für die Erzgebirger extrem schwer.
Eric Frenzel verzieht leicht die Miene, wenn er auf die Olympiastartplätze für sein deutsches Kombinierer-Team angesprochen wird. Nur zwei Einzel-Startplätze werden es – Stand jetzt – bei den Winterspielen in Fleimstal sein. Vier sind es bisher gewesen. Dass der Bundestrainer aus dem Erzgebirge dann Ende Januar schwere Entscheidungen...
