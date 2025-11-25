Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nordische Kombination: Nur zwei Startplätze bei Olympia – gibt es ein Hauen und Stechen, Eric Frenzel?

Eric Frenzel, Bundestrainer Nordische Kombination, steht vor schweren Entscheidungen.
Eric Frenzel, Bundestrainer Nordische Kombination, steht vor schweren Entscheidungen. Bild: Collage FP-Online, Imago/2
Terence Weber, Sachsens Kombinierer-Hoffnung vom SSV Geyer, geht in seine elfte Weltcupsaison.
Terence Weber, Sachsens Kombinierer-Hoffnung vom SSV Geyer, geht in seine elfte Weltcupsaison. Bild: Imago
Bild: Tilo Steiner
Eric Frenzel, Bundestrainer Nordische Kombination, steht vor schweren Entscheidungen.
Eric Frenzel, Bundestrainer Nordische Kombination, steht vor schweren Entscheidungen. Bild: Collage FP-Online, Imago/2
Terence Weber, Sachsens Kombinierer-Hoffnung vom SSV Geyer, geht in seine elfte Weltcupsaison.
Terence Weber, Sachsens Kombinierer-Hoffnung vom SSV Geyer, geht in seine elfte Weltcupsaison. Bild: Imago
Bild: Tilo Steiner
Wintersport
Nordische Kombination: Nur zwei Startplätze bei Olympia – gibt es ein Hauen und Stechen, Eric Frenzel?
Von Thomas Prenzel
Beim Saisonstart in Ruka ist Deutschland mit acht Athleten vertreten, darunter Terence Weber und Tristan Sommerfeldt. Die Qualifikation für die Winterspiele wird für die Erzgebirger extrem schwer.

Eric Frenzel verzieht leicht die Miene, wenn er auf die Olympiastartplätze für sein deutsches Kombinierer-Team angesprochen wird. Nur zwei Einzel-Startplätze werden es – Stand jetzt – bei den Winterspielen in Fleimstal sein. Vier sind es bisher gewesen. Dass der Bundestrainer aus dem Erzgebirge dann Ende Januar schwere Entscheidungen...
