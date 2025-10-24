Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Norris belustigt über Red Bulls Klebeband-Psychospielchen

Eine Aktion mit anschließender Strafe für Red Bull amüsierte Lando Norris.
Eine Aktion mit anschließender Strafe für Red Bull amüsierte Lando Norris. Bild: Then Chih Wey/Xinhua/dpa
Eine Aktion mit anschließender Strafe für Red Bull amüsierte Lando Norris.
Eine Aktion mit anschließender Strafe für Red Bull amüsierte Lando Norris. Bild: Then Chih Wey/Xinhua/dpa
Formel 1
Norris belustigt über Red Bulls Klebeband-Psychospielchen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es sind diese kleinen Psychospielchen, die immer auch dazu gehören. Dass eine Finte von Red Bull zuletzt nicht funktionierte, amüsierte McLaren-Pilot Lando Norris.

Mexiko-Stadt.

Die 50.000-Euro-Strafe für Red Bull hat Lando Norris obendrein bei den Psychospielchen um den Formel-1-Titel amüsiert. Für den Versuch, ein Klebeband zu entfernen, das für den britischen WM-Zweiten zum Start beim Rennen zuletzt in Austin angebracht worden war, wurde das Team des Drittplatzierten Max Verstappen bestraft. Allerdings, weil der Mitarbeiter sich zu einem Zeitpunkt an einem Ort aufhielt, wo er nicht mehr sein durfte.

Norris erklärt, wann er es braucht - und wann nicht

"Ich habe es gar nicht genutzt. Ich nehme die Linie in der Startaufstellung", sagte Norris sichtlich amüsiert, räumte aber auch ein: "Ich nehme es dann, wenn ich die Linie nicht sehen kann." 

Es sei aber lustig gewesen zu sehen, wie versucht worden sei, es zu lösen. Nachdem es nicht das erste Mal gewesen war, hatte McLaren extra ein Klebeband genommen, dass nur ganz schwer zu entfernen ist. 

Die Strafe war zur Hälfte auf Bewährung für den Rest der Saison ausgesprochen worden. Verstappen meinte nur lapidar zur Orientierung in der Startaufstellung: "Dafür sind doch die gelben Linien da." In eben diesen Boxen müssen die Fahrer ihre Autos exakt zum Start abstellen. 

Norris hatte in dem Austin-Rennen den zweiten Platz belegt. Im Klassement liegt sein australischer Teamkollege Oscar Piastri mit 346 Punkten weiter auf Platz eins, Norris kommt auf 332 Zähler, Verstappen vor dem Großen Preis von Mexiko an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) auf 306. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
3 min.
Norris auf Mexiko-Pole - Piastri und Verstappen schwächeln
Wenn es für ihn ganz gut läuft, verlässt Oscar Piastri Mexiko-Stadt als WM-Führender.
Lando Norris geht die Machtübernahme in Mexiko-Stadt an. Der WM-Zweite rast auf die Pole. Spitzenreiter und Teamkollege Oscar Piastri wird nur Achter. Und Aufholjagd-Experte Max Verstappen?
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
23.10.2025
2 min.
WM-Spitzenreiter Piastri: Keine Gedanken an Verstappen
WM-Spitzenreiter Oscar Piastri will sich nicht vom wiedererstarkten Max Verstappen ablenken lassen.
Oscar Piastri will nach vier Rennen ohne Sieg auch angesichts eines wiedererstarkten Max Verstappen nichts ändern an seiner Herangehensweise. Eine Änderung im Team-Duell mit Lando Norris gibt es aber.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
Mehr Artikel