Norris belustigt über Red Bulls Klebeband-Psychospielchen

Es sind diese kleinen Psychospielchen, die immer auch dazu gehören. Dass eine Finte von Red Bull zuletzt nicht funktionierte, amüsierte McLaren-Pilot Lando Norris.

Mexiko-Stadt. Die 50.000-Euro-Strafe für Red Bull hat Lando Norris obendrein bei den Psychospielchen um den Formel-1-Titel amüsiert. Für den Versuch, ein Klebeband zu entfernen, das für den britischen WM-Zweiten zum Start beim Rennen zuletzt in Austin angebracht worden war, wurde das Team des Drittplatzierten Max Verstappen bestraft. Allerdings, weil der Mitarbeiter sich zu einem Zeitpunkt an einem Ort aufhielt, wo er nicht mehr sein durfte.

Norris erklärt, wann er es braucht - und wann nicht

"Ich habe es gar nicht genutzt. Ich nehme die Linie in der Startaufstellung", sagte Norris sichtlich amüsiert, räumte aber auch ein: "Ich nehme es dann, wenn ich die Linie nicht sehen kann."

Es sei aber lustig gewesen zu sehen, wie versucht worden sei, es zu lösen. Nachdem es nicht das erste Mal gewesen war, hatte McLaren extra ein Klebeband genommen, dass nur ganz schwer zu entfernen ist.

Die Strafe war zur Hälfte auf Bewährung für den Rest der Saison ausgesprochen worden. Verstappen meinte nur lapidar zur Orientierung in der Startaufstellung: "Dafür sind doch die gelben Linien da." In eben diesen Boxen müssen die Fahrer ihre Autos exakt zum Start abstellen.

Norris hatte in dem Austin-Rennen den zweiten Platz belegt. Im Klassement liegt sein australischer Teamkollege Oscar Piastri mit 346 Punkten weiter auf Platz eins, Norris kommt auf 332 Zähler, Verstappen vor dem Großen Preis von Mexiko an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) auf 306. (dpa)