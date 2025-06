Norris holt sich Formel-1-Bestzeit in Spielberg

Lando Norris lässt das erste Training in Spielberg absprachegemäß aus. Im Red-Bull-Land ist er in der zweiten Einheit nicht einzufangen.

Spielberg.

Der WM-Zweite Lando Norris hat sich nach einer Pause im Formel-1-Auftakttraining von Österreich die Bestzeit in der zweiten Einheit des Tages gesichert. Der englische McLaren-Pilot verwies in 1:04,580 Minuten auf dem Red-Bull-Ring seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf den zweiten Platz. Der australische WM-Spitzenreiter war in Spielberg 0,157 Sekunden langsamer. Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden schloss im Red Bull die einstündige Einheit als Dritter ab (+0,318 Sekunden).