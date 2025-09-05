Norris mit Bestzeit im zweiten Training

Der WM-Verfolger ist ganz vorn. Lando Norris fährt im zweiten Training die Bestzeit. Sein Teamkollege Oscar Piastri, Spitzenreiter im Klassement, wird Vierter. Für einen Italiener läuft es bitter.

Monza. Lando Norris hat sich mit einer Bestzeit im zweiten Freien Training in Monza auf die weitere Jagd nach Teamkollege Oscar Piastri im Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft eingestimmt. Nach seinem Aus wegen eines Defekts am McLaren am vergangenen Sonntag in Zandvoort, behauptete sich Norris am späten Nachmittag auf dem Hochgeschwindigkeitskurs mit einem knappen Vorsprung auf Charles Leclerc beim Heim-Grand-Prix seines Ferrari-Rennstalls.

Kein guter Tag für einen Lokalmatadoren

Der Monegasse war 83 Tausendstelsekunden langsamer als Norris, Stallkollege Lewis Hamilton kam nach Platz eins im ersten Freien Training auf Rang fünf. Noch vor den viertplatzierten Piastri schob sich Carlos Sainz im Williams. Weltmeister Max Verstappen reihte sich im Red Bull auf Position sechs ein. Nico Hülkenberg schaffte es im Sauber auf Platz acht, der 38-Jährige ist der einzige deutsche Fahrer im Feld.

Wenig erfreulich verlief das zweite Training für Kimi Antonelli. Der Italiener, der jüngst erst 19 Jahre alt geworden ist, kam mit seinem Mercedes früh von der Strecke ab und blieb im Kiesbett stecken. Der Wagen musste mit einem Kran geborgen werden. Im Klassement führt Piastri vor dem Italien-Rennen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) mit 34 Punkten vor Norris. (dpa)