Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Norris mit Bestzeit im zweiten Training

Nach seinem Defekt am McLaren in Zandvoort ist Norris voll in Fahrt.
Nach seinem Defekt am McLaren in Zandvoort ist Norris voll in Fahrt. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Monza ist immer ein Fest für die Tifosi.
Monza ist immer ein Fest für die Tifosi. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Nach seinem Defekt am McLaren in Zandvoort ist Norris voll in Fahrt.
Nach seinem Defekt am McLaren in Zandvoort ist Norris voll in Fahrt. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Monza ist immer ein Fest für die Tifosi.
Monza ist immer ein Fest für die Tifosi. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Formel 1
Norris mit Bestzeit im zweiten Training
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der WM-Verfolger ist ganz vorn. Lando Norris fährt im zweiten Training die Bestzeit. Sein Teamkollege Oscar Piastri, Spitzenreiter im Klassement, wird Vierter. Für einen Italiener läuft es bitter.

Monza.

Lando Norris hat sich mit einer Bestzeit im zweiten Freien Training in Monza auf die weitere Jagd nach Teamkollege Oscar Piastri im Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft eingestimmt. Nach seinem Aus wegen eines Defekts am McLaren am vergangenen Sonntag in Zandvoort, behauptete sich Norris am späten Nachmittag auf dem Hochgeschwindigkeitskurs mit einem knappen Vorsprung auf Charles Leclerc beim Heim-Grand-Prix seines Ferrari-Rennstalls.

Kein guter Tag für einen Lokalmatadoren

Der Monegasse war 83 Tausendstelsekunden langsamer als Norris, Stallkollege Lewis Hamilton kam nach Platz eins im ersten Freien Training auf Rang fünf. Noch vor den viertplatzierten Piastri schob sich Carlos Sainz im Williams. Weltmeister Max Verstappen reihte sich im Red Bull auf Position sechs ein. Nico Hülkenberg schaffte es im Sauber auf Platz acht, der 38-Jährige ist der einzige deutsche Fahrer im Feld. 

Wenig erfreulich verlief das zweite Training für Kimi Antonelli. Der Italiener, der jüngst erst 19 Jahre alt geworden ist, kam mit seinem Mercedes früh von der Strecke ab und blieb im Kiesbett stecken. Der Wagen musste mit einem Kran geborgen werden. Im Klassement führt Piastri vor dem Italien-Rennen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) mit 34 Punkten vor Norris. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
01.09.2025
4 min.
Pressestimmen zur Formel 1: "Großes Dünendrama" in Zandvoort
Oscar Piastri gewann das Rennen in Zandvoort.
Isack Hadjar sorgt beim Großen Preis der Niederlande als Dritter für eine Überraschung. Sieger Oscar Piastri hat beste WM-Chancen - und wird ebenso für seine Fahrt gelobt.
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel