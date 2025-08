Norris-Poker geht auf: 200. Formel-1-Sieg für McLaren

Ein Reifenpoker von Lando Norris macht das Formel-1-Gastspiel in Ungarn bis zum Ende spannend. McLaren-Rivale Oscar Piastri kommt nicht mehr vorbei. Das Titelduell bleibt damit eng.

Budapest. Heftig schnaufend freute sich Lando Norris über seinen gelungenen Strategietrick und den 200. Sieg für McLaren in der Formel 1. Im Taktikpoker von Ungarn bezwang der Brite seinen Stallrivalen Oscar Piastri, weil er mit einem Reifenwechsel weniger auskam, und holte so wieder ein paar Pünktchen im knallengen Titel-Zweikampf auf. "Ich bin echt tot, das war wirklich hart. So hatten wir es eigentlich nicht geplant, das war eine Zockerei", sagte Norris.

Durch sein Wagnis mit den Reifen blieb der 40. Grand Prix auf dem Hungaroring bis zur Schlussrunde spannend. Ein finaler Überholversuch des anstürmenden Piastri ging schief, fast wären beide noch kollidiert. "Ich habe es einfach versucht, ich bedauere nichts", sagte der australische WM-Spitzenreiter.

Dritter wurde Mercedes-Pilot George Russell. Der von der Pole Position gestartete Ferrari-Star Charles Leclerc musste sich nach langer Führung mit Platz vier begnügen und schimpfte am Funk wie ein Rohrspatz über Taktikfehler der Scuderia.

Zeitstrafe für Hülkenberg

Eine weitere Enttäuschung setzte es auch für Weltmeister Max Verstappen. Sein 200. Rennen in einem Red Bull beendete der Niederländer nur als Neunter und verpasste schon zum vierten Mal in Serie das Podium. "Wir müssen froh sein, dass wir nicht überrundet wurden", sagte Red-Bull-Berater Helmut Marko bei Sky. Als Dritter der Gesamtwertung liegt Verstappen nun schon 97 Punkte hinter Piastri und 88 Zähler hinter Norris.

Einen Ungarn-Ausflug zum Vergessen erlebte auch Nico Hülkenberg. Von weit hinten gestartet handelte sich der Sauber-Pilot eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen eines Fehlstarts ein und verabschiedete sich als 13. in die Sommerpause. Weiter geht es erst Ende August mit dem Rennen in Zandvoort.

Leclerc völlig unerwartet auf der Pole Position

Ziemlich überraschend hatte Leclerc in der Qualifikation den besten Startplatz erobert, nachdem die McLaren zuvor alle Trainings dominiert hatten. Für den 27-Jährigen und die Scuderia war es die erste Pole Position des Jahres, auch Leclerc selbst zeigte sich darüber völlig verblüfft.

Umso bitterer war dieser Erfolg für den zweiten Ferrari-Piloten: Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister bezeichnete sich nach seiner enttäuschenden Fahrt auf Startplatz zwölf als "absolut nutzlos" und empfahl Ferrari im ersten Frust: "Sie müssen wahrscheinlich den Fahrer tauschen." Platz zwölf im Ziel verbesserte seine Laune erst recht nicht.

Teamgefährte Leclerc machte zu Beginn des Rennens das Beste aus seinem Startvorteil und verteidigte souverän die Führung in die erste Kurve. Norris griff von Platz drei seinen Stallrivalen Piastri an, kam aber nicht vorbei und musste stattdessen Russell und Fernando Alonso im Aston Martin passieren lassen. Zwar fing der Brite schon bald Alonso wieder ein, doch als Vierter nach den ersten Runden war Norris einer der Startverlierer.

Schnellster Reifenwechsel der Saison

An der Spitze hielt Leclerc seinen Verfolger Piastri zunächst auf Distanz. Auch nach den ersten Reifenwechseln behielt der Monegasse sein kleines Polster auf den WM-Führenden. Dennoch beklagte er sich schon jetzt am Boxenfunk, dass anscheinend die Renntaktik bei Ferrari vorab nicht ausreichend diskutiert worden war. "Wir verlieren das Rennen auf diese Weise", schimpfte er - und sollte recht behalten.

Auf Rang eins kreiste zu diesem Zeitpunkt Norris, der WM-Zweite schob seinen Boxenstopp hinaus und setzte auf eine Strategie mit nur einem Reifenwechsel. Als er schließlich nach 31 Runden an der Garage vorfuhr, gelang seinen Mechanikern in 1,9 Sekunden der bislang schnellste Reifenservice der Saison. Als Vierter machte sich Norris erneut auf die Jagd und lag nach den zweiten Stopps seiner Konkurrenten wieder vorn.

Verstappen-Team weiter im Formtief

Ungewohnt weit hinten kämpfte Titelverteidiger Verstappen um Anschluss. Heftige Balanceprobleme an seinem Red Bull hatten den Niederländer das ganze Wochenende geärgert. Bei seiner Ankunft auf dem Hungaroring hatte Verstappen noch alle Zweifel an einer weiteren Zukunft bei Red Bull ausgeräumt. Die anhaltende Formschwäche seines Teams dürfte dem Topstar aber weiter Kopfzerbrechen bereiten.

Für echtes Aufsehen im Rennen sorgte Verstappen nur einmal, als er in einem knallharten Duell Hamilton überholte. Der Ferrari-Fahrer musste in die Auslaufzone ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Max Verstappen erlebte ein enttäuschendes Ungarn-Wochenende. Bild: Denes Erdos/AP/dpa

Ansonsten aber blieb das Ungarn-Gastspiel wie so oft eher arm an echtem Spektakel. So stellte sich in der Schlussphase vor allem die Frage, ob der Poker von Norris aufgehen würde. Piastri ließ den weiter schimpfenden Leclerc hinter sich und holte Sekunde um Sekunde auf seinen Teamrivalen auf, kam aber nicht mehr vorbei. (dpa)