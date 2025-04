Norris setzt ein Zeichen: Schnellste Runde des Tages

WM-Spitzenreiter Lando Norris zeigt sich bestens erholt von den Enttäuschungen zuletzt in Bahrain. Mithalten kann aber sein Stallrivale. Und nach einem schwachen Auftakt auch Max Verstappen.

Dschidda.

Lando Norris (25) hat mit der schnellsten Runde des Tages auf dem High-Speed-Kurs in Dschidda ein Zeichen gesetzt. Der zuletzt in Bahrain an sich zweifelnde britische Formel-1-Spitzenreiter verwies seinen australischen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri (24) beim Training am Freitag in der schnelleren zweiten Einheit auf den zweiten Platz. Dem Rennsieger vom vergangenen Sonntag und WM-Zweiten fehlten 0,163 Sekunden auf die Bestzeit von Norris.