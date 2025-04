Norwegens Skisprungchef nach der Anzugmanipulation von Lindvik und Forfang: „Es wird zu 100 Prozent Konsequenzen geben“

Cheftrainer Magnus Brevik steht vor der Ablösung. Nach der Pressekonferenz bleiben Fragen zum Skandal offen.

Tag eins nach dem Anzugskandal im Skispringen auf der Großschanze in Trondheim: Die Norweger haben am Nachmittag eine Pressekonferenz in ihrem WM-Hotel der meisten Nationen anberaumt. Nicht nur Journalisten drängen sich im Raum, um Antworten auf die Disqualifikationen von Marius Lindvik, Johann Andre Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal wegen...