  • Norwegische Ekstase in Mailand: Haaland demütigt Italien

Norwegens Erling Haaland jubelt nach seinem Doppelpack in Italien über die WM-Teilnahme 2026.
Norwegens Erling Haaland jubelt nach seinem Doppelpack in Italien über die WM-Teilnahme 2026. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Italien mit Torschütze Pio Esposito muss in die Playoffs.
Italien mit Torschütze Pio Esposito muss in die Playoffs. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Norwegens Nationalmannschaft feiert Trainer Stale Solbakken nach dem 4:1 in Italien.
Norwegens Nationalmannschaft feiert Trainer Stale Solbakken nach dem 4:1 in Italien. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Gennaro Gattuso muss mit Italien in die Playoffs.
Gennaro Gattuso muss mit Italien in die Playoffs. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Fußball
Norwegische Ekstase in Mailand: Haaland demütigt Italien
Erstmals seit 1998 ist Norwegen wieder bei einer WM-Endrunde. Ein Superstar trifft und trifft. Sein Trainer schwärmt. Italien droht dagegen das nächste Debakel in der Qualifikation.

Mailand.

Das erste WM-Ticket Norwegens seit 1998 brachte Superstar Erling Haaland und seine Team-Kollegen in Ekstase. "Es war verrückt, fantastisch", sagte Haaland nach dem großen Jubel von Mailand. Mit 4:1 schickten sie nicht nur Italien in die Playoffs, sondern stehen nach einer überragenden Qualifikation erst zum vierten Mal in einer WM-Endrunde - 2026 in den USA, Kanada und Mexiko 

"Ich bin glücklich, aber vor allem erleichtert", sagte Haaland, der seine Treffer 15 und 16 in der Qualifikation schoss. "Es gab zuletzt viel Druck, ich konnte das spüren. Es macht sehr viel Spaß." Mit dem Torjäger von Manchester City an der Spitze werden die Norwegen nach diesen Leistungen durchaus nicht chancenlos zur WM reisen. "Ich spüre, dass dies der Beginn von etwas Großem ist", jubelte Haaland. 

Norwegens Nationalmannschaft feiert Trainer Stale Solbakken nach dem 4:1 in Italien.
Norwegens Nationalmannschaft feiert Trainer Stale Solbakken nach dem 4:1 in Italien. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Norwegens Trainer Stale Solbakken, der in der Saison 2011/12 den 1. FC Köln coachte, war auf der Suche nach den richtigen Worten. "Ich glaube nicht, dass man im Leben viel schönere Abende erleben kann. Es ist einfach surreal", sagte der 57-Jährige. Auch Antonio Nusa von RB Leipzig, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, schwärmte: "Es ist mehr, als ich mir jemals erträumt hatte."

Mit neun Toren hätte Norwegen in Mailand verlieren dürfen. Nach der ersten Halbzeit waren sie mit dem 0:1 der Italiener gut bedient. Danach zeigten sie auch ohne Arsenals Mittelfeldstratege Martin Ødegaard ihre ganze Klasse. Nusa (63. Minute), zweimal Haaland (78./79.) und Jørgen Strand Larsen (90.+3) drehten das Match. 

Sensationelle Qualifikation

"Das wird so in Italien gewinnen, ist einfach nur krass", sagte Haaland. Mit acht Siegen in acht Spielen bei einem Torverhältnis von 37:5 gelang den Norwegern eine perfekte WM-Qualifikation.

Gennaro Gattuso muss mit Italien in die Playoffs.
Gennaro Gattuso muss mit Italien in die Playoffs. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Ganz anders die Situation bei den Italienern. Zwei klare Niederlagen gegen Norwegen und wenig überzeugende Auftritte in der Qualifikation gegen die Fußball-Zwerge Estland oder Moldau sorgen nicht für Euphorie beim Weltmeister von 2006. "Ich möchte mich bei unseren Fans entschuldigen, denn 1:4 ist ein bitteres Ergebnis", sagte Trainer Gennaro Gattuso.

Im März das dritte WM-Debakel verhindern

Der langjährige Mittelfeld-Kämpfer vom AC Mailand muss nun über den Umweg Playoffs im März 2026 das dritte WM-Debakel verhindern. 2018 und 2022 konnte sich die Squadra Azzurra nicht für das größte Fußball-Spektakel qualifizieren. Ein weiterer K.o. in der Qualifikation würde den vierfachen Titelträger noch weiter in die Krise stürzen. "Jetzt haben wir Zeit, uns bestmöglich vorzubereiten", sagte Italiens Verteidiger Giovanni Di Lorenzo. (dpa)

