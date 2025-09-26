Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nübel in ungewohnter Rolle - Tor-Vorbereiter für Bouanani

Badredine Bouanani durfte über sein Tor für den VfB Stuttgart jubeln - dank einer Vorlage von Torwart Alexander Nübel.
Badredine Bouanani durfte über sein Tor für den VfB Stuttgart jubeln - dank einer Vorlage von Torwart Alexander Nübel. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Nachdem er in der vergangenen Woche über das 2:0 gegen den FC St. Pauli jubeln durfte, freute sich Alexander Nübel nun über den Erfolg in der Europa League.
Nachdem er in der vergangenen Woche über das 2:0 gegen den FC St. Pauli jubeln durfte, freute sich Alexander Nübel nun über den Erfolg in der Europa League. Bild: Tom Weller/dpa
Badredine Bouanani durfte über sein Tor für den VfB Stuttgart jubeln - dank einer Vorlage von Torwart Alexander Nübel.
Badredine Bouanani durfte über sein Tor für den VfB Stuttgart jubeln - dank einer Vorlage von Torwart Alexander Nübel. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Nachdem er in der vergangenen Woche über das 2:0 gegen den FC St. Pauli jubeln durfte, freute sich Alexander Nübel nun über den Erfolg in der Europa League.
Nachdem er in der vergangenen Woche über das 2:0 gegen den FC St. Pauli jubeln durfte, freute sich Alexander Nübel nun über den Erfolg in der Europa League. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
Nübel in ungewohnter Rolle - Tor-Vorbereiter für Bouanani
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine außergewöhnliche Torvorlage leitet den Erfolg des VfB Stuttgart in der Europa League gegen Celta Vigo ein. Torwart Alexander Nübel erhält dafür ein Sonderlob des Trainers.

Stuttgart.

Seine außergewöhnliche Torvorlage beim erfolgreichen Europa-League-Auftakt des VfB Stuttgart hatte Nationaltorhüter Alexander Nübel nach eigenen Wort so geplant. Mit einem weiten Ball vom eigenen Strafraum leitete der Keeper den 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo ein. Einmal kam sein Ball auf, dann erzielte Badredine Bouanani per Heber das 1:0.

"Ich sehe, wie er tief läuft. Ich wusste, dass die Verteidiger nicht die schnellsten sind", berichtete Nübel. Für diese Aktion müsse man "Alex einfach mal nennen", hob Trainer Sebastian Hoeneß hervor. 

Nübel antwortet schmunzelnd über mögliche neue Vertragsklausel

Schmunzelnd äußerte sich Nübel über sein Arbeitspapier, als er darauf angesprochen wurde, dass Offensivspieler oft Prämien für Tore oder Torvorlagen in ihren Verträgen stehen hätten. "Es ist eigentlich eine gute Idee, dass man da Assists auch mit reinschreibt", sagte der 28-Jährige.

Nach der Führung im Zusammenspiel von Nübel und Bouanani (51. Minute), hatte Bilal El Khannouss für das 2:0 gesorgt (68.). Für beide Treffer waren damit Sommer-Neuzugänge verantwortlich. "Ich denke, dass die Tore schön sind", sagte Hoeneß. Beim verdienten Sieg gegen den spanischen Erstligisten Vigo mussten die Schwaben nur am Ende nach dem späten Anschluss des früheren Leverkuseners Borja Iglesias noch einmal kurz zittern (86.). 

Nach nur einem Sieg aus den ersten drei Bundesliga-Spielen der neuen Saison war der Ton beim VfB Stuttgart zwischenzeitlich rauer geworden. Nun feierte der Pokalsieger nach dem 2:0 gegen den FC St. Pauli in der Liga den zweiten Sieg nacheinander. Am Sonntag sind die Schwaben beim 1. FC Köln gefragt, in der Europa League geht es am kommenden Donnerstag beim FC Basel weiter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:16 Uhr
3 min.
Der neue VfB-Zehner: El Khannouss macht früh Eindruck
Bilal El Khannouss soll das Spiel des VfB Stuttgart prägen
Bilal El Khannouss war im Sommer als einer von zahlreichen Neuen zum VfB Stuttgart gekommen. In der Bundesliga fiel er nun erstmals positiv auf. Legt er in Europa nach?
Nils Bastek, dpa
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
22:55 Uhr
4 min.
Dank Neuzugängen: VfB gelingt Europa-League-Start gegen Vigo
Kollektiver Jubel: Der VfB freut sich über das 1:0 gegen Vigo.
Nach einer torlosen ersten Hälfte macht es der VfB Stuttgart nach dem Seitenwechsel besser. Zwei Neuzugänge führen den Pokalsieger zu einem erfolgreichen Auftakt in der Europa League.
Kristina Puck, dpa
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
Mehr Artikel