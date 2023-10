Nürnberg schlägt Hertha in wildem Traditionsduell

Hertha BSC ist bei der Aufholjagd in der 2. Liga in Nürnberg gestoppt worden. Tore, Eigentore, verschossene Elfer, Rote Karten: Das Traditionsduell war ereignisreich.

Nürnberg. Ein mutiger 1. FC Nürnberg hat das Traditionsduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC gewonnen und die Auswärtsserie der Berliner gestoppt.

Der "Club" siegte verdient mit 2:1 (0:1) und zog in der Tabelle an den Hauptstädtern vorbei. Diese waren zuvor zweimal nacheinander in der Fremde erfolgreich gewesen und wurden nun in ihrer Aufholjagd im deutschen Unterhaus gebremst.

Nach dem Rückstand durch Smail Prevljak (15. Minute) drehten die Nürnberger die Partie durch Treffer von Jens Castrop (57.), ein Eigentor von Berlins Kapitän Toni Leistner (72.) und Daichi Hayashi (84.). FCN-Youngster Can Uzun vergab einen Foulelfmeter (39.). In einer wilden Schlussphase flogen zudem Berlins Marc Oliver Kempf (67.) und Nürnbergs Ivan Marquez (74.) jeweils wegen Notbremsen vom Platz.

Nürnberg deutlich aktiver

Vor 37.320 Zuschauern waren die Nürnberger die deutlich aktivere Mannschaft - fanden aber lang keine Lücke in der Gäste-Abwehr. Die Hertha nutzte gleich ihre erste Chance nach einem schnellen Angriff: Prevljak vollendete aus kurzer Distanz mit der Hacke.

Nach einer Stunde wurde es ereignisreich: Zunächst gelang dem auffälligen Castrop der verdiente Ausgleich. Kurz darauf sah Kempf nach Videobeweis Rot. Herthas Leistner grätschte nur Augenblicke später eine Flanke von Benjamin Goller ins eigene Tor. Dann folgte der Platzverweis für Marquez. Schließlich machte der eingewechselte Hayashi mit einem Abstaubertreffer alles klar. (dpa)