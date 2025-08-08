Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nürnberger Schrecken in Nachspielzeit: Joker Corredor trifft

Zwischen Nürnberg und Darmstadt ging es umkämpft zur Sache.
Zwischen Nürnberg und Darmstadt ging es umkämpft zur Sache. Bild: Daniel Karmann/dpa
Zwischen Nürnberg und Darmstadt ging es umkämpft zur Sache.
Zwischen Nürnberg und Darmstadt ging es umkämpft zur Sache. Bild: Daniel Karmann/dpa
2. Bundesliga
Nürnberger Schrecken in Nachspielzeit: Joker Corredor trifft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Heimmisere des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter. Gegen Darmstadt gibt es einen späten Gegentreffer. Ein Joker trifft fast in der letzten Sekunde.

Nürnberg.

Ein Tor des SV Darmstadt 98 in der späten Nachspielzeit hat die Sorgen des 1. FC Nürnberg zum Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga verschärft. Joker Killian Corredor schockte die Franken mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0) in der vierten Minute der Nachspielzeit und setzte den erfolgreichen Saison-Auftakt der Südhessen fort. Darmstadt ist erst mal Tabellenführer.

Haderte nach einer vergebenen Chance: Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt.
Haderte nach einer vergebenen Chance: Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt. Bild: Daniel Karmann/dpa
Haderte nach einer vergebenen Chance: Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt.
Haderte nach einer vergebenen Chance: Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt. Bild: Daniel Karmann/dpa

32.455 Zuschauer erlebten im Max-Morlock-Stadion ein lange Zeit zähes Spiel mit vielen Fehlpässen, das erst nach der Pause Tempo aufnahm. Zwar glückte den mit einem 0:1 in Elversberg in die Saison gestarteten Nürnbergern ebenso wie den mit dem Selbstvertrauen eines 4:1 gegen Bochum angereisten Südhessen längst nicht alles. 

Die Intensität - auch in den Zweikämpfen - nahm aber mehr und mehr zu. In der spannenden zweiten Hälfte hatten beide Teams die Chance zum Sieg. Darmstadt nutzte diese, wenn auch fast in letzter Sekunde.

Joker Telalovic mit Großchance zum Sieg

Vorher hatte sich Jan Reichert im "Club"-Tor noch auszeichnen können. Der 24-Jährige parierte nach einem Volleyschuss von Fraser Hornby (24.) glänzend. Nach dem Seitenwechsel war er wieder stark zur Stelle, als Hornby im Strafraum vor ihm auftauchte (48.). 

Die Franken hatten nach einem Volleyschuss aus der Distanz von Danilo Soares schon früh zum Torschrei angesetzt (19.). Joker Semir Telalovic (72.), Kapitän Robin Knoche (76.) und Fabio Gruber (88.) waren noch näher am Torerfolg dran. Erst Corredor auf der Gegenseite glückte dieser.

Kann sich über einen neuen Spieler freuen: FCN-Coach Miroslav Klose.
Kann sich über einen neuen Spieler freuen: FCN-Coach Miroslav Klose. Bild: Daniel Karmann/dpa
Kann sich über einen neuen Spieler freuen: FCN-Coach Miroslav Klose.
Kann sich über einen neuen Spieler freuen: FCN-Coach Miroslav Klose. Bild: Daniel Karmann/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
02.08.2025
2 min.
Später Treffer: Elversberg bezwingt Nürnberg
Die SV Elversberg um Jan Gyamerah (r) und der 1. FC Nürnberg um Berkay Yılmaz lieferten sich einen umkämpften Zweitliga-Auftakt.
Lange Zeit bietet das Duell zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Nürnberg kaum Höhepunkte - bis zur Schlussphase. In der hat die SVE das bessere Ende für sich.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
15:37 Uhr
2 min.
Sissoko erlöst Bochum: 2:0 gegen Elversberg
Ibrahima Sissoko darf sich für das 1:0 gegen Elversberg gratulieren lassen.
Der VfL Bochum tut sich gegen früh dezimierte Elversberger sehr lange schwer. Nach zwei Wechseln von Trainer Hecking kommt der Ex-Erstligist in Fahrt.
Mehr Artikel