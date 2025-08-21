Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nun Kollege von Thomas Müller: Schonlau wechselt nach Kanada

Wechselt nach Kanada: Sebastian Schonlau (l).
Wechselt nach Kanada: Sebastian Schonlau (l). Bild: Swen Pförtner/dpa
Wechselt nach Kanada: Sebastian Schonlau (l).
Wechselt nach Kanada: Sebastian Schonlau (l). Bild: Swen Pförtner/dpa
1. Bundesliga
Nun Kollege von Thomas Müller: Schonlau wechselt nach Kanada
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In kurzer Zeit bekommt der MLS-Club Vancouver zweimal Zuwachs aus Deutschland: Nach dem Wechsel von Bayern-Legende Thomas Müller zieht es auch den beim HSV degradierten Schonlau nach Kanada.

Hamburg.

Wenige Wochen nach dem Wechsel des deutschen Fußballidols Thomas Müller zieht es auch Abwehrspieler Sebastian Schonlau zum kanadischen Club Vancouver Whitecaps. Der 31-Jährige spielte zuletzt beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV keine große Rolle mehr und wurde als Kapitän abgesetzt. 

Bei seinem neuen Club aus der Major League Soccer erhält der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf eine Verlängerung bis 2027, wie die Whitecaps mitteilten.

"Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zu Vancouver Whitecaps FC und kann es kaum erwarten, die Spieler, Trainer und Mitarbeiter kennenzulernen", sagte Schonlau. "Das Team hat in dieser Saison bisher großartige Arbeit geleistet, und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele erreichen."

Lobende Worte für Ex-Kapitän 

Schonlau, dessen Wechsel sich die vergangenen Tage angebahnt hatte, war im Sommer mit dem HSV nach jahrelangen gescheiterten Versuchen aufgestiegen. Doch zum Ende der Saison verfolgte er die Spiele häufig nur von der Bank aus.

Zuletzt soll ihm laut übereinstimmenden Medienberichten auch die Auflösung seines bis 2026 laufenden Vertrags angeboten worden sein. HSV-Neuzugang Yussuf Poulsen ersetzte Schonlau vergangene Woche als Kapitän.

Vor vier Jahren hatten die Norddeutschen den gebürtigen Warburger vom SC Paderborn verpflichtet. Schonlau arbeitete sich zum Leistungsträger hoch und galt als Vorzeigeprofi, der auch den Verlust seines Stammplatzes in der vergangenen Saison akzeptierte und sich nicht öffentlich dagegen auflehnte.

"Wir möchten Bascho ausdrücklich für seine Verdienste um den Club danken. Denn er hat wirklich Außergewöhnliches für den HSV geleistet. Er verlässt uns nun durch die Vordertür – und diese Tür wird beim HSV auch immer für ihn offenstehen", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz in einer Vereinsmitteilung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
15.08.2025
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
19.08.2025
2 min.
Medien: HSV-Profi Schonlau vor Wechsel zu Müller-Club
Sebastian Schonlau vom Hamburger SV soll kurz vor einem Wechsel zu Thomas Müllers Club Vancouver Whitecaps stehen.
Auf Thomas Müller wartet bei den Vancouver Whitecaps wohl schon bald ein neuer Teamkollege aus der Fußball-Bundesliga. Am Mittwoch soll für den Medizincheck der Flug nach Kanada gehen.
Mehr Artikel