Regionale Nachrichten und News
  • Nuri Sahin unterschreibt Vertrag bei Basaksehir in Istanbul

Nuri Sahin trainiert ab sofort einen Istanbuler Spitzenclub. (Archivbild)
Nuri Sahin trainiert ab sofort einen Istanbuler Spitzenclub. (Archivbild)
Fußball
Nuri Sahin unterschreibt Vertrag bei Basaksehir in Istanbul
Der ehemalige BVB-Coach Nuri Sahin trainiert ab sofort einen Istanbuler Club. Der 37-Jährige spricht von einem besonderen Tag.

Istanbul.

Borussia Dortmunds ehemaliger Chefcoach Nuri Sahin hat beim Istanbuler Spitzenclub Basaksehir FK einen Dreijahresvertrag unterschrieben. "Es ist ein besonderer Tag für mich", sagte der 37-Jährige. Er habe schon bei der Ankunft gespürt, "an was für einen wertvollen Ort ich gekommen bin. Es herrscht eine schöne, familiäre Atmosphäre und ich bin gleichzeitig froh, in einem wettbewerbsfähigen und professionellen Umfeld zu sein", sagte Sahin. 

Man habe aber einen weiten Weg zu gehen, ergänzte der Ex-Profi. Er versprach, sein Bestes zu geben. Auf der Plattform X teilte der Verein der Süperlig ein Foto von Sahin und der Aufschrift "Willkommen".

Sahin folgt auf Atan

Der Deutsch-Türke Sahin war bis Januar dieses Jahres Trainer bei Borussia Dortmund. Der Bundesligist hatte sich von seinem früheren Mittelfeldspieler nach einem 1:2 beim FC Bologna in der Champions League getrennt, weil die Mannschaft in eine Abwärtsspirale geraten war.

Sahin folgt bei Basaksehir FK auf Cagdas Atan. Der Vertrag des bisherigen Trainers sei zuvor in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig beendet worden, teilte der Club mit. (dpa)

