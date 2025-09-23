Nusa zurück im RB-Training – Trio in Belastungssteuerung

Bei RB Leipzig zeichnet sich ein Comeback ab. Dagegen machte ein Quintett den Trainingsauftakt vor dem nächsten Liga-Spiel nur teilweise oder gar nicht mit.

Leipzig. Antonio Nusa ist ins Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zurückgekehrt. Der 20 Jahre alte Offensivspieler hatte sich beim 1:0 Sieg am dritten Spieltag in Mainz den rechten Unterarm gebrochen und machte beim Vorbereitungsauftakt für das Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) Teile des Mannschaftstrainings mit. Ab Mittwoch soll der Norweger wieder die gesamte Einheit mittrainieren, wie der Verein mitteilte.

Ebenfalls nur Teile des Trainings absolvierten im Zuge der Belastungssteuerung Stürmer Romulo, Mittelfeldakteur Assan Ouedraogo und Abwehrspieler Lukas Klostermann. Das Trio soll am Mittwoch ebenso voll wieder einsteigen.

Dagegen verhinderten Knieprobleme von Kosta Nedeljkovic und Max Finkgräfe den aktiven Trainingseinsatz, Amadou Haidara machte nach seinen muskulären Problemen Teile des Trainings mit. (dpa)