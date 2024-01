Odermatt gewinnt Abfahrt in Wengen - Deutsche abgeschlagen

Marco Odermatt ist der überragende Skifahrer der Gegenwart. Nun gewinnt er sogar in der Abfahrt. Die Deutschen indes enttäuschen in Wengen.

Wengen. Skirennfahrer Marco Odermatt hat in Wengen erstmals eine Abfahrt gewonnen. Der Schweizer Lokalmatador und Führende der Weltcup-Gesamtwertung setzte sich vor Cyprien Sarrazin aus Frankreich (+0,58 Sekunden) und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,81) durch.

Nachdem Odermatt bereits seit langem den Riesenslalom dominiert und zuletzt auch im Super-G erfolgreich war, feierte der 26-Jährige nun seinen ersten Weltcup-Erfolg in der Abfahrt. Das Rennen im Berner Oberland war der Ersatz für die Anfang Dezember in Beaver Creek (USA) abgesagte Abfahrt - die eigentliche Lauberhornabfahrt steht am Samstag an, am Freitag wird ein Super-G gefahren.

Deutsche enttäuschen

Die Deutschen wurden schon beim ersten Event der Woche auf der etwas verkürzten Strecke abgehängt und verpassten Top-15-Plätze. Romed Baumann kam nur auf Platz 18 (+2,02), Andreas Sander wurde 21. (+2,07), Simon Jocher (+2,38) und der einstige Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen (+2,45) landeten auf den Rängen 27 und 28.

Keine Weltcup-Punkte gab es für Josef Ferstl als 33. (+2,94), Luis Vogt als 48. (+3,64) und Dominik Schwaiger auf Platz 52 (+3,98).

Odermatt wurde von den heimischen Fans gefeiert. "Ich habe viel riskiert und hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl", sagte er bei Eurosport. Der Eidgenosse ist in beeindruckender Form: Von zehn Rennen, die er in diesem Winter bestritt, gewann er sechs und landete bei drei weiteren auf dem Podest. Ein siebter Platz in der Abfahrt von Gröden war sein schlechtestes Ergebnis. (dpa)