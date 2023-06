Österreich holt Punkt in Belgien - Haaland-Tor reicht nicht

In der EM-Qualifikation ist Belgien im zweiten Spiel leicht gestrauchelt. Noch punktverlustfrei sind dagegen Portugal und überraschend auch Schottland.

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland erstmals Federn gelassen. Die Roten Teufel kamen im Heimspiel in Brüssel gegen Österreich nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und sorgten für eine getrübte Heimpremiere von Domenico Tedesco.

Österreich mit dem deutschen Nationalcoach Ralf Rangnick behauptete durch das hart erkämpfte Unentschieden die Tabellenführung der Gruppe F vor den Belgiern.

Stürmer Romelu Lukaku (61. Minute) von Inter Mailand, der im Champions-League-Finale noch so unglücklich agiert hatte, bewahrte die Gastgeber immerhin vor einer Niederlage. Ein Eigentor von Orel Mangala (22.), der den Ball nach einem Volleyschuss des Freiburgers Michael Gregoritsch abgefälscht hatte, brachte Österreich zunächst in Führung.

Champions-League-Gewinner Kevin De Bruyne von Manchester City stand Tedesco aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung. Österreichs Kapitän David Alaba (30) feierte in seinem 100. Länderspiel ein gelungenes Jubiläum. Der frühere Bayern-Profi ist der vierte und jüngste Spieler seines Heimatlandes, der diesen Meilenstein erreicht.

Schottland dreht Spiel binnen zwei Minuten

Norwegen reichte derweil auch ein Elfmetertor von Stürmerstar Erling Haaland (61.) nicht für einen Punkt gegen Schottland. In einer packenden Schlussphase drehten Lyndon Dykes (87.) und Kenny McLean (89.) noch die Partie zugunsten der Schotten, die die Gruppe A mit drei Siegen aus drei Spielen überraschend anführen.

Ebenfalls noch punktverlustfrei thront Portugal an der Tabellenspitze der Gruppe J. Beim 3:0 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina traf Superstar Cristiano Ronaldo zwar nicht, dafür aber Champions-League-Gewinner Bernardo Silva (44.) und Bruno Fernandes (77. und 90.+3). (dpa)