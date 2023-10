Özil solidarisiert sich erneut mit Palästina

Mesut Özil meldet sich wieder zum Gaza-Krieg zu Wort. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler bezieht dabei eindeutig Stellung - und dankt den Fans eines Champions-League-Clubs.

Berlin. Der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat sich erneut klar mit Palästina solidarisiert. Der 34-Jährige teilte bei Instagram sowie auf der Plattform X, vormals Twitter, ein Video aus dem Fanblock vom Champions-League-Spiel zwischen Celtic Glasgow und Atlético Madrid (2:2) vom Mittwoch.

Auf den rund 70-sekündigen Aufnahmen ist zu sehen, wie viele Anhänger der Schotten auf den Tribünen mit Palästina-Flaggen den Fußball-Klassiker "You'll never walk alone" singen.

Dazu schrieb Özil: "Menschen in Palästina - ihr werdet nie alleine gehen. Respekt an die Fans von @CelticFC." Dazu postete er selbst Herzen und die Flagge Palästinas. Die Vereinsführung von Celtic hatte sich von politischen Bekundungen der Fans distanziert.

Vor einigen Tagen hatte der Ex-Nationalspieler Özil auch schon sein Bedauern über den Tod tausender Menschen in Israel und dem Gazastreifen ausgedrückt. Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas hatten am 7. Oktober ein Massaker angerichtet, es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Israel fliegt als Reaktion Luftangriffe im Gazastreifen. Dabei kamen laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium in Gaza mehr als 7000 Menschen ums Leben.

Özil hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit politischen Statements für Aufsehen gesorgt. Im Dezember 2019 hatte sich der damalige Profi des FC Arsenal in den sozialen Medien kritisch zur Unterdrückung der Uiguren in China geäußert. Zudem hatten seine Fotos und seine Nähe zum umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor allem in Deutschland für Kritik gesorgt. (dpa)