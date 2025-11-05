Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Offensivspektakel: Brügge und Barcelona trennen sich 3:3

Yamal (rechts) rettete Barcelona einen Punkt in Brügge.
Yamal (rechts) rettete Barcelona einen Punkt in Brügge.
Fußball
Offensivspektakel: Brügge und Barcelona trennen sich 3:3
Brügge trotzt in der Champions League in einem rasanten Spiel Barcelona ein Unentschieden ab. Inter zieht mit den Bayern und Arsenal gleich, Victor Osimhen erzielt für Galatasaray einen Hattrick.

Brügge.

Der FC Barcelona ist in der Champions League nicht über ein 3:3 (1:2)-Unentschieden beim Club Brügge hinausgekommen. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick kassierte durch das am Ende glückliche Remis einen Dämpfer im Kampf um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale, während dem belgischen Vizemeister nach der 0:4-Pleite beim FC Bayern München ein Achtungserfolg gelang. 

In einem von Beginn an rasanten Spiel ging Brügge dank des deutschen U21-Vizeeuropameisters Nicolo Tresoldi (6.) und Doppeltorschützen Carlos Forbs (17.+64.) dreimal in Führung, für Barcelona glichen Ferran Torres (8.) und Lamine Yamal (60.) aus, ehe Brügges Christos Tzolis in der 77. Minute eine Flanke von Yamal ins eigene Tor zum 3:3-Ausgleich köpfte.

In der Nachspielzeit brachte Romeo Vermant Brügge zunächst mit 4:3 in Führung, doch nach der VAR-Prüfung wurde das Tor auf Grund eines Fouls an Barcelonas Torhüter Wojciech Szczesny zurückgenommen. Mehr Tore hätten in der Partie auch deshalb fallen können, weil Barcelona dreimal das Aluminium traf.

Inter bleibt Bayern und Arsenal auf den Fersen 

Inter Mailand gewann unterdessen auch sein viertes Spiel in dieser Saison und hat nun wie Spitzenreiter FC Bayern München und der FC Arsenal zwölf Punkte. Der italienische Vorjahresfinalist bezwang Kairat Almaty mit 2:1 (1:0). Lautaro Martinez (45.) und Carlos Augusto (67.) trafen für Inter, für die Gäste glich Ofri Arad (55.) zum 1:1 aus.

Newcastle United mit den beiden deutschen Fußballern Nick Woltemade und Malick Thiaw fuhr einen überzeugenden 2:0 (1:0)-Erfolg über Athletic Bilbao ein. Dan Burn (11.) und der ehemalige Hoffenheimer Joelinton (49.) waren die Torschützen.

Victor Osimhen erzielt Hattrick für Galatasaray

Auch Galatasaray Istanbul um Nationalspieler Leroy Sané fuhr einen ungefährdeten Erfolg ein. Matchwinner beim 3:0 (0:0)-Auswärtssieg gegen Ajax Amsterdam war Victor Osimhen (59.+66./Foulelfmeter+78./Handelfmeter), der ehemalige Wolfsburger erzielte innerhalb von 19 Minuten einen Hattrick. Für Newcastle und Galatasaray war es jeweils der dritte Sieg im vierten Spiel. (dpa)

