  • Offiziell: Nuri Sahin neuer Trainer von Basaksehir Istanbul

Nuri Sahin hat einen neuen Trainerjob in Istanbul. (Archivbild)
Nuri Sahin hat einen neuen Trainerjob in Istanbul. (Archivbild) Bild: Fabio Sasso/dpa
Nuri Sahin hat einen neuen Trainerjob in Istanbul. (Archivbild)
Nuri Sahin hat einen neuen Trainerjob in Istanbul. (Archivbild) Bild: Fabio Sasso/dpa
Fußball
Offiziell: Nuri Sahin neuer Trainer von Basaksehir Istanbul
Der ehemalige BVB-Trainer Nuri Sahin hat einen neuen Club gefunden. Der 37-Jährige coacht nun einen Verein aus Istanbul.

Istanbul.

Borussia Dortmunds ehemaliger Chefcoach Nuri Sahin ist neuer Trainer des Istanbuler Spitzenclubs Basaksehir FK. Der Verein aus der Süperlig teilte auf der Plattform X mit, dass er eine grundsätzliche Einigung mit dem 37-Jährigen erzielt habe. Der Vertrag soll am Montag in Istanbul unterzeichnet werden. 

Der Deutsch-Türke Sahin war bis Januar dieses Jahres Trainer bei Borussia Dortmund. Der Bundesligist hatte sich von seinem früheren Mittelfeldspieler nach einem 1:2 beim FC Bologna in der Champions League getrennt, weil die Mannschaft in eine Abwärtsspirale geraten war.

Sahin folgt bei Basaksehir FK auf Cagdas Atan. Der Vertrag des bisherigen Trainers sei zuvor in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig beendet worden, teilte der Club mit. (dpa)

