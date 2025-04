Offiziell: Schalke holt Frank Baumann als Sportvorstand

Schalke hat einen neuen Sportvorstand. Der frühere Werder-Funktionär soll die Gelsenkirchener wieder zu einem erfolgreichen Erstligisten machen.

Gelsenkirchen. Frank Baumann wird neuer Sportvorstand des FC Schalke 04. Der 49 Jahre alte ehemalige Nationalspieler hat beim Fußball-Zweitligisten einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben, wie der Revierclub mitteilte. Der frühere Geschäftsführer von Werder Bremen tritt seinen neuen Job am 1. Juni an.

"Schalke 04 ist ein Verein mit unglaublicher Tradition, einer großen Fanbasis und sehr viel Potenzial", sagte Baumann laut Vereinsmitteilung. "Ich bin überzeugt: Mit unseren Fans, Mitarbeitenden und der Energie dieses Clubs können wir gemeinsam etwas bewegen – Schritt für Schritt, aber mit klarem Ziel: Schalke wieder zu einem dauerhaften und erfolgreichen Erstligisten zu machen."

Baumann verfügt über viel Erfahrung aus Bremer Zeiten

Der Posten des Sportvorstands war bei den Gelsenkirchenern, die aktuell auf Tabellenplatz elf liegen, nach dem Ausscheiden Peter Knäbels rund um den Jahreswechsel 2023/2024 unbesetzt gewesen.

Baumann bringt vor allem aus seiner Zeit bei Werder Bremen viel Erfahrung mit. Für die Norddeutschen war er als Spieler und Funktionär mit kurzen Unterbrechungen von 1999 bis zum Sommer 2024 tätig.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Frank Baumann einen absoluten Fachmann und in der Branche hochgeschätzten Fußball-Experten für Schalke 04 gewinnen konnten", sagte Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer. "In den Gesprächen hat Frank sehr klar aufgezeigt, wo er Chancen und Herausforderungen sieht, um Schalke dauerhaft zurück in die Bundesliga zu führen." (dpa)