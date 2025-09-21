Ohne angeschlagenen Müller: Vancouver baut Siegesserie aus

Die Vancouver Whitecaps demonstrieren in der Major League Soccer auch ohne Thomas Müller ihre Stärke. Ein Superstar trifft für Inter Miami doppelt.

Kansas City. Auch ohne den angeschlagenen Thomas Müller haben die Vancouver Whitecaps erneut gewonnen. Die Kanadier siegten in der Major League Soccer ohne den Fußball-Weltmeister von 2014 bei Sporting Kansas City mit 2:0 (2:0) und stehen in der Western Conference mit 55 Punkten auf Rang zwei. Das Müller-Team hatte sich bereits zuvor für die Playoffs qualifiziert.

Müller machte laut Club-Angaben die Reise nach Kansas City aufgrund von Adduktorenproblemen erst gar nicht mit. Ob der 36-Jährige am Mittwoch im MLS-Spiel gegen Portland wieder dabei sein wird, ließ der Verein offen. Édier Ocampo (2. Minute) und Kenji Cabrera (43.) machten den dritten Whitecaps-Sieg in Serie perfekt.

Messi mit Doppelpack

Superstar Lionel Messi führte Inter Miami mit zwei Toren zu einem 3:2 (1:0) über DC United aus Washington. Mit nun 22 Treffern rangiert der Stürmer auf Platz eins der Torjägerliste in der MLS. Die Mannschaft des argentinischen Weltmeisters ist als Tabellenfünfter im Osten auf Playoff-Kurs. (dpa)