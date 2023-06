Ohne Messi: Argentinien gewinnt Länderspiel in Indonesien

Ohne Superstar Lionel Messi hat Fußball-Weltmeister Argentinien auch sein zweites Länderspiel im Rahmen einer Asien-Reise gewonnen.

Vier Tage nach dem 2:0 gegen Australien in Peking siegte die Albiceleste am Montag gegen Indonesien in Jakarta ebenfalls mit 2:0 (1:0). Messi, der gegen Australien das schnellste Tor seiner Karriere erzielt hatte, befindet sich bereits im Urlaub.

Leandro Paredes (38.) und Cristian Romero (55.) schossen den Sieg der Argentinier heraus. Bayer Leverkusens Exequiel Palacios stand in der Startelf und wurde fünf Minuten vor Schluss ausgewechselt.

Generalprobe vor WM-Qualifikation

Für Argentinien war es die letzte offizielle Begegnung vor Beginn der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Dort treffen der 35-jährige Messi und seine Teamkollegen im September zunächst auf Ecuador sowie Bolivien. (dpa)