Regionale Nachrichten und News
  • Ohne Müller: Vancouver im Finale um Kanada-Meisterschaft

Thomas Müller wurde beim Final-Einzug der Vancouver Whitecaps um die Kanada-Meisterschaft geschont.
Thomas Müller wurde beim Final-Einzug der Vancouver Whitecaps um die Kanada-Meisterschaft geschont.
Fußball
Ohne Müller: Vancouver im Finale um Kanada-Meisterschaft
Nach zahlreichen Titeln mit dem FC Bayern München hat Thomas Müller auch bei seinem neuen Club gute Möglichkeiten auf Pokale. Am 1. Oktober gibt es die erste Chance.

Vancouver.

Ohne den geschonten Ex-Nationalspieler Thomas Müller haben die Vancouver Whitecaps das Finale um die kanadische Meisterschaft erreicht. Durch das 4:0 (2:0) im Rückspiel gegen Forge FC hat das Team des früheren Bayern-Stars gute Chancen, den separat ausgetragenen Wettbewerb zum vierten Mal in Serie zu gewinnen. Das Hinspiel ging Mitte August ebenfalls ohne Müller im Stadion des kanadischen Premier-League-Clubs 2:2 aus.

Titelsammler Müller kann damit nach 13 deutschen Meisterschaften, sechs DFB-Pokalsiegen, zwei Champions-League-Erfolgen mit dem FC Bayern München und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 mit der Nationalmannschaft auf seinen nächsten Pokal hoffen. Auch in der Major League Soccer befinden sich die Whitecaps auf Playoff-Kurs.

Finale am 1. Oktober

Der Finalgegner um die Kanada-Meisterschaft wird zwischen Atlético Ottawa und dem Vancouver FC, die beide in der Canadian Premier League aktiv sind, ermittelt. Das Endspiel steigt am 1. Oktober (19.00 Uhr/Ortszeit) im Stadion der Whitecaps. Der Turniersieger qualifiziert sich für den Champions Cup für Nord- und Mittelamerika sowie den Karibikstaaten.

Die Tore für das Team von Trainer Jesper Sörensen erzielten Tristan Blackmon (7. Minute), J.C. Ngando (29.), Sebastian Berhalter (49./Foulelfmeter) und Jayden Nelson (85.).

Messi mit Tor und Vorlage in der MLS für Miami

Superstar Lionel Messi hat mit einem Tor und einer Vorlage Inter Miami in der Major League Soccer zum 3:1-Erfolg über die Seattle Sounders geführt. Der argentinische Weltmeister bereitete das 1:0 durch seinen früheren Barcelona-Kumpel Jordi Alba (12.) vor. Alba legte Messi den zweiten Treffer vor (41.). Miami hat als Tabellenfünfter in der Western Conference gute Playoff-Chancen, hat dazu noch drei Spiele weniger ausgetragen als die Konkurrenz. (dpa)

