Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ohne Ronaldo: Portugal feiert Gala und fährt zur WM

Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga.
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein.
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga.
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein.
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein. Bild: Luis Vieira/AP/dpa
Fußball
Ohne Ronaldo: Portugal feiert Gala und fährt zur WM
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Rückschlag in Irland vor drei Tagen kommen leichte Zweifel an Portugals WM-Qualifikation auf. Diese beseitigte die Mannschaft gegen Armenien eindrucksvoll. Und das ohne ihren Superstar.

Porto.

Ohne ihren rot-gesperrten Superstar Cristiano Ronaldo hat sich die portugiesische Nationalmannschaft mit einem Fußball-Fest für die WM im kommenden Jahr qualifiziert. Das Team von Roberto Martinez sicherte sich durch das 9:1 (5:1) gegen Armenien Platz eins in der Gruppe F und verhinderte damit den Umweg über die Playoffs. Kapitän Ronaldo (40) fehlte in Porto wegen seines Platzverweises beim 0:2 in Irland am Donnerstag. 

In letzter Minute sicherten sich die Iren durch das 3:2 (1:2) gegen Ungarn in Budapest noch den zweiten Rang hinter Portugal und können damit noch auf einen WM-Platz über die Playoffs hoffen. Held der Iren war Troy Parrott, der alle drei Treffer seines Teams erzielte. Das Siegtor markierte er in der sechsten Minute der Nachspielzeit. 

Bruno Fernandes und Joao Neves treffen je dreimal   

In Porto trafen Renato Veiga (7.), Goncalo Ramos (28.), Joao Neves (30./41.) und Bruno Fernandes (45.+3) schon vor der Pause gegen die überforderten Gäste. Den kurzen Schock des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Eduard Spertsyan (18.) steckten die Portugiesen locker weg.

Nach dem Wechsel baute Bruno Fernandes (51./72., Foulelfmeter) mit seinen Toren zwei und drei die Führung aus. Joao Neves (81.) mit seinem dritten Treffer und Francisco Conceicao (90.+2) sorgten für das passende Ende der Gala.

31 von 48: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Für die WM 2026 sind bisher 31 von 48 Teams qualifiziert. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei. Geschafft haben es in Asiens Ausscheidung Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea und Usbekistan.

Aus Afrika haben bislang Algerien, Ägypten, die Elfenbeinküste, Ghana, Marokko, Tunesien, Kap Verde, Senegal und Südafrika ihre Tickets sicher. Als erste europäische Teams machten England, Frankreich, Kroatien und nun auch Portugal die Teilnahme klar. Aus Südamerika kommen Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay. In Ozeanien hat Neuseeland das Ticket gelöst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
13.11.2025
4 min.
Frankreich fährt dank Mbappé zur WM - Ronaldo sieht Rot
Kylian Mbappé ließ die Franzosen in Paris jubeln.
Die Franzosen sichern sich genau zehn Jahre nach den Terroranschlägen von Paris das WM-Ticket. Portugal muss nach einer Pleite gegen Irland zittern, schlechte Nachrichten gibt es auch für Italien.
06:50 Uhr
4 min.
WM-Qualifikation: Das bringt der letzte Spieltag
Fast durch: Norwegen kann sich sogar eine Niederlage erlauben.
Am Mittwoch werden 42 der 48 WM-Teilnehmer feststehen. Während Kap Verde und Usbekistan schon dabei sind, muss Italien bangen. Ein 78-Jähriger sorgt in der Karibik für Furore.
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
Mehr Artikel