  • Ohne verletzte Sabally: Phoenix verliert Finals gegen Aces

Satou Sabally konnte im vierten Spiel wegen einer Gehirnerschütterung nicht spielen.
Satou Sabally konnte im vierten Spiel wegen einer Gehirnerschütterung nicht spielen. Bild: John Locher/AP/dpa
Satou Sabally konnte im vierten Spiel wegen einer Gehirnerschütterung nicht spielen.
Satou Sabally konnte im vierten Spiel wegen einer Gehirnerschütterung nicht spielen. Bild: John Locher/AP/dpa
Sport-Mix
Ohne verletzte Sabally: Phoenix verliert Finals gegen Aces
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Satou Sabally fehlt den Phoenix Mercury im vierten Spiel der WNBA-Finalserie. Die deutsche Nationalspielerin muss mitansehen, wie die Las Vegas Aces in ihrer Halle die Meisterschaft feiern.

Phoenix.

Satou Sabally hat es verpasst, nach Marlies Askamp, Leonie Fiebich und ihrer Schwester Nyara die vierte deutsche Basketballspielerin mit einem Meistertitel in der US-amerikanischen Frauen-Basketballliga WNBA zu werden. Ihr Team Phoenix Mercury verlor das vierte Spiel der Finalserie zuhause gegen die Las Vegas Aces mit 86:97 (38:54). Damit gewannen die Aces die Best-of-seven-Serie mit 4:0 und holten sich nach 2022 und 2023 erneut den Titel.

Sabally konnte im vierten Spiel nicht mitwirken, nachdem sie sich in der dritten Partie eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Dort war sie Ende des Schlussviertels mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt und minutenlang am Boden liegen geblieben. Sabally hatte ein starkes drittes Spiel absolviert und in den Finals mit durchschnittlich 21,7 Punkten, 6,0 Rebounds und 3,0 Assists überzeugt.

A'ja Wilson hat die Las Vegas Aces zur dritten Meisterschaft in der WNBA geführt.
A'ja Wilson hat die Las Vegas Aces zur dritten Meisterschaft in der WNBA geführt. Bild: Rick Scuteri/AP/dpa
A'ja Wilson hat die Las Vegas Aces zur dritten Meisterschaft in der WNBA geführt.
A'ja Wilson hat die Las Vegas Aces zur dritten Meisterschaft in der WNBA geführt. Bild: Rick Scuteri/AP/dpa

Las Vegas gewinnt dritte Meisterschaft

Die Aces kontrollierten die vierte Begegnung der Finalserie und erspielten sich zur Halbzeit eine 16-Punkte-Führung. Bei Las Vegas stach A'ja Wilson mit 31 Punkten, neun Rebounds, vier Assists und drei Blocks heraus. Wilson wurde zur wertvollsten Spielerin der Finals gekürt, nachdem sie schon in der Hauptrunde den MVP-Titel gewonnen hatte.

In der WNBA-Geschichte ist es nur sechs anderen Spielerinnen geglückt, beide MVP-Auszeichnungen in einer Saison einzustreichen. Die Aces haben ihre dritte Meisterschaft gefeiert, nur die Minnesota Lynx, Houston Comet und Seattle Storm kommen in der WNBA mit vier Titeln auf mehr. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
